Yossi Matias vicepreședinte și unul dintre cei mai importanți șefi de la Google este născut în Israel, dar spune că ”rădăcinile mele sunt aici”, într-un oraș din România. Ce crede despre viitorul Inteligenței Artificiale

Șeful global al diviziei de cercetare al Google are origini în Transilvania. A vorbit pentru cititorii HotNews despre despre una dintre cele mai acute teme de dezbatere globală: avantajele și riscurile dezvoltării Inteligenței Artificiale.

„Sunt foarte optimist când este vorba despre ce poate face AI-ul. Dar trebuie să luăm lucrurile foarte în serios, dat fiind că impactul va fi major, în mai multe moduri, Tocmai de aceea trebuie să fim atenți și să tratăm AI-ul în mod responsabil și sigur”.

Yossi Matias lucrează la Google de aproape 20 de ani, deține 80 de brevete de invenție și a avut funcții importante de conducere în divizia Google Search, lucrând la funcții cheie, precum căutarea predictivă, afișarea scorurilor în timp real și integrarea în căutarea online a tehnologiilor de AI.

„Părinții mei s-au cunoscut în Sibiu. Acestea sunt rădăcinile mele și am fost acum câțiva ani într-o vizită acolo și a fost un moment plin de semnificații, fiindcă am văzut de unde vine familia mea ”, a spus Yossi Matias, 67 de ani, care a precizat că nu vorbește românește. El s-a născut în Israel.

Yossi Matias, la Google Research Varsovia (foto Vlad Barza)

A revenit în 2023 la o conferință de tehnologie organizată la Cluj „A fost o experiență grozavă și o bună ocazie să văd ecosistemul tech de acolo. A fost încă o dovadă că inovația poate apărea oriunde”, a spus el, despre prezența la Cluj, din vara lui 2023. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu presa internațională, la o conferință Google Research în Varșovia.

Computere cuantice, creierul uman și medicina

L-am întrebat pe Yossi Matias care va fi „the next big thing” în AI, dincolo de actualele modele mari de limbaj și de chatboții despre care se vorbește mult în prezent.

El consideră că este imposibil de anticipat exact ce se va întâmpla peste câțiva ani, însă a amintit arhitectura Transfomers, dezvoltată de Google, despre care puteți citi pe larg într-un articol publicat recent de HotNews.ro.

El a adăugat că sunt multe tehnici în prezent, multe familii de modele mari de limbaj, iar tendința este, cum se întâmplă și la Google, de a fi unificate modele la care s-a lucrat separat până acum, cum ar fi cele legate de probleme de mediu (spre exemplu previziuni legate de zonele inundabile). O listă cu lucrările publicate de Matias puteți vedea aici.

Computerele cuantice: Ne vedem în 5 ani

O tendință majoră, mai spune oficialul Google, ține de avansul în domeniul computerelor cuantice, unde Google a făcut un anunț acum câteva săptămâni, anunțul fiind descris ca „un pas important pentru aplicarea practică a calculului cuantic”

”Este grozav cât de mult a crescut, în ultimii ani, interesul pentru investițiile în domeniul computerelor cuantice, iar acest lucru este total justificat”.

Estimarea lui Yossi Matias este că în cinci ani, avansul în domeniul computerelor cuantice se va vedea și în modelele AI de atunci și ar putea să apară progrese palpabile în dezvoltarea de noi materiale sau crearea de medicamente.

Medicina este, spune Yossi Matias, un domeniu în care AI-ul va accelera cercetarea. Modelele mari de limbaj pot contribui la diagnostice mai precise, iar în viitor sistemele AI ar putea fi integrate în practica medicală zilnică, reducând erorile și crescând eficiența.

Un alt domeniu promițător este studiul creierului uman, unde AI-ul ajută deja la proiecte de „cartografiere” a activității neuronale.

„Modul în care înțelegem lumea este încă într-o formă incipientă la capitolul știință și sunt de părere că urmează o perioadă de progres accelerat, dar chiar și cu această accelerare încă mai este mult până vom ajunge unde ne-am dori”

„Avem modele AI care iau aur la olimpiadă, dar greșesc la probleme simple de școală primară”

Legat de progresul AI, directorul de cercetare de la Google spune că trebuie să apară noi idei, să le testăm și, chiar și după implementare, mai sunt foarte multe de făcut. „Un copil poate să rezolve probleme pentru care AI-ul nu are rezolvare și să nu uităm că avem modele de AI care iau medalii de aur la olimpiadele de matematică sau informatică, dar pot să greșească la probleme simple de matematică din școala primară. Sunt foarte încântat de progrese, dar mai avem multă cercetare de făcut”.

El a mai spus și că nici nu trebuie să uităm de modurile negative în care AI-ul poate fi folosit și trebuie să le combatem. „Este o tehnologie puternică și trebuie să o luăm foarte în serios”.

L-am întrebat pe Yossi Matias dacă oamenii mai caută la fel de mult pe Google, dat fiind că chatboții oferă răspunsuri mai rapide, iar oamenii nu prea mai vor să „răsfoiască” zeci de link-uri.

„Oamenii fac mai multe căutări, fiindcă pot pune mai multe întrebări, mai ales că AI-ul este integrat în multe aplicații. Am condus mai mult de 10 ani divizia Google Search, iar unul dintre proiectele de care m-am ocupat a fost cel în care tastai o literă, iar Google completa automat cuvântul. Dacă scriai litera W îți dădea cuvântul weather și există și funcția de „Live Results” din sport. Aspirația este să obții răspunsul pe care-l vrei, dar oamenii pun tot mai multe întrebări sofisticate”, spune vicepreședintele Google.

„Va fi nevoie de mai mulți cercetători” în era AI, nu de mai puțini

Șeful pe cercetare de la Google spune că ne putem gândi că AI-ul „are potențialul de a amplifica ingeniozitatea umană”, iar aici oferă drept exemplu ce poate face AI-ul pentru profesori, pentru domeniul medical și pentru cercetare.

„Am fost adesea întrebat dacă vor exista mai puțini cercetători dacă vor fi tot mai multe unelte de AI, iar eu răspund și spun că va fi nevoie de mai mulți cercetători, care, fiindcă vor fi mai multe întrebări la care este nevoie de răspunsuri, vor face progrese mai multe, răspunzând la tot mai numeroase întrebări din domeniul științei”.

Sistemele de inteligență artificială vor deveni un fel de asistenți pentru cercetători fiindcă, spune Matias, pot citi toată literatura științifică din lume în diverse discipline și pot furniza ipoteze preliminare

„Avem multe discuții despre inteligența artificială ca factor de perturbare, ca ceva ce are impact asupra societății și ne gândim care ar putea fi implicațiile. Trebuie să luăm lucrurile foarte în serios, dat fiind că impactul va fi major, în mai multe moduri, Tocmai de aceea trebuie să fim atenți și să tratăm AI-ul în mod responsabil și sigur”, mai spune cercetătorul născut în Israel.

„Sunt foarte optimist când este vorba despre ce poate face AI-ul”, spune oficialul Google, motivându-și optimismul prin faptul că oamenii au un rol esențial în modul în care se va dezvolta AI-ul pe viitor, însă este important să luăm deciziile bune.

„Trăim o perioadă de aur a cercetării”, spune Matias. „Avem mai multe instrumente ca niciodată: modele, platforme, agenți AI și alte unelte capabile să genereze și să verifice ipoteze. Inteligența artificială accelerează cercetarea științifică, combinând date din tot mai multe surse și permițând cercetătorilor să obțină răspunsuri complexe”.

Biografia unui om de știință

Matias este vicepreședinte Google și șef al diviziei Google Research.

A publicat peste 200 de lucrări științifice și deține 80 de brevete de invenție. Din 2006 lucrează la Google, la început punând bazele unor centre de cercetare în Israel. Din 2014 este unul dintre vicepreședinți Google (funcția completă este Vice President, Engineering & Research)

Timp de peste un deceniu a avut funcții de conducere la divizia Google Search unde a condus o serie de proiecte. La Google a lucrat în domenii precum machine learning și algoritmi, sisteme de calcul și computing cuantic, științe exacte și inteligență artificială cu impact social (în sănătate, climă, sustenabilitate, educație și cercetare socio-tehnică). În ultimii ani a lucrat și în domeniul AI-ului generativ.

Înainte de a se alătura Google, Yossi Matias a fost profesor la Facultatea de Informatică a Universității din Tel Aviv, profesor invitat la Stanford și cercetător la Bell Labs.

În 1984 și-a luat diploma de licență la Universitatea din Tel Aviv (matematică și computer science).