Zaharova a stârnit furia Romei, după un nou atac verbal la adresa lui Mattarella. Reacție fermă a șefului diplomației italiene

Ministrul de Externe al Italiei, Antonio Tajani, a anunțat joi că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după un nou „atac verbal” al corpului diplomatic al Moscovei la adresa președintelui italian Sergio Mattarella, scrie AFP.

„Condamnăm ferm al nu știu câtelea atac verbal împotriva președintelui Republicii, Sergio Mattarella. Un om al păcii și un simbol al unității naționale și europene”, a scris Tajani, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Acesta este motivul pentru care am decis să îl convoc pe ambasadorul rus la Farnesina”, a precizat șeful diplomației italiene, referindu-se la clădirea care găzduiește Ministerul italian de Externe.

Condanna severa contro l’ennesimo attacco verbale nei confronti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Uomo di pace e simbolo di unità nazionale ed europea. Per questo ho deciso di far convocare l’Ambasciatore russo in Farnesina. Al Capo dello Stato la mia più…