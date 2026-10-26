Giorgia Meloni ar trebui să îl asculte pe Al Bano, care cere redeschiderea ușilor Italiei pentru Rusia, a declarat Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe, pe Telegram, postând un interviu acordat recent de artistul italian, relatează Rador Radio România citând agenția italiană ANSA.

„Celebrul și popularul cântăreț italian Al Bano, bine cunoscut și iubit în țara noastră” – a scris Maria Zaharova – „a făcut un apel public foarte sincer și emoționant către prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Subliniind legăturile istorice și culturale profunde dintre țările noastre, artistul a îndemnat-o cu mare emoție pe șefa guvernului să înceteze impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei, să redeschidă ușile pentru Rusia și să înceapă în sfârșit să lucreze concret pentru a realiza o pace durabilă în Ucraina”.

„Dar va fi auzită vocea lui la Roma? Judecând după evenimentele recente, autoritățile italiene par să aibă dificultăți serioase în a asculta vocile care se opun discursului politic predominant”, continuă postarea Mariei Zaharova.

„Tinerii italieni protestează: se caută o pistă rusească. Cetățenii italieni își exprimă nemulțumirea: se suspectează influență străină”, continuă ea, întrebându-se ironic dacă „următoarea țintă a investigațiilor serviciilor secrete italiene va fi Al Bano”.

În interviul dat pe 21 octombrie pentru Sandro Teti Editore și difuzat pe YouTube, cântărețul Al Bano afirmă, adresându-se prim-ministrului italian, că Rusia este o țară „care ne iubește” și care „are multă limfă italiană”. Apoi întreabă: „De ce să impunem sancțiuni Rusiei? Haideți să acționăm, haideți să-i dăm Rusiei flori. Haideți să ne asigurăm că acest război blestemat se termină”.

Al Bano a mai adăugat: „Dragă Giorgia, te iubesc. Te-aș iubi și mai mult dacă ne-am deschide ușile pentru Rusia. Sunt un om al păcii”.