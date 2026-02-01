Zăpadă și ger în București. Meteorologii anunță cum e vremea în Capitală următoarele trei zile

Bucureștiul se află sub alertă meteo de ger și ninsori, până marți dimineață, 3 februarie. Potrivit prognozei ANM, va începe să ningă din această seară și se va depune un strat de zăpadă ce va ajunge la 4 cm.

Dumincă, meteorologii anunță că vremea în Capitală va continua să se răcească, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea va ninge și se va depune un strat de zăpadă de 2…4 cm.

Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 40…50 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Luni, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va mai ninge slab (1…2 cm), apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări dimineața (viteze de

35…40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă de -10…-8 grade.

Marți, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -1…0 grade, iar cea minimă de -8…-6 grade.