Un nume celebru internațional, concert în premieră în România la Untold 2026

Festivalul UNTOLD va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 6-9 august, iar organizatorii anunță că pe scena principală a festivalului va urca un „fenomen pop global”.

Este vorba despre artista suedeză Zara Larsson, cu piese cu zeci de miliarde de ascultări.

„Zara Larsson, fenomenul pop global ale cărei dansuri au cucerit internetul și au devenit virale în toată lumea, vine la UNTOLD 2026. Cu peste 100 de milioane de ascultători lunari pe platformele digitale și hituri care au dominat topurile globale, Zara Larsson aduce la UNTOLD ONE un show plin de energie, coregrafii virale și unele dintre cele mai cunoscute piese pop ale ultimului deceniu. UNTOLD aduce un nou superstar internațional în premieră în România, la un festival. Zara Larsson, artista suedeză cu piese și dansuri virale cu zeci de miliarde de ascultări și vizualizări, numeroase premii, inclusiv nominalizări la Grammy și Brit Awards, își pregătește debutul la UNTOLD ONE, ediția care marchează o nouă eră a festivalului situat pe locul 3 în lume în topul global al celor mai bune festivaluri – Top 100 Festivals”, au transmis organizatorii Untold, într-un comunicat citat de Agerpres.

Astfel, hituri precum „Lush Life”, „Ain’t My Fault”, „Symphony” și „Never Forget You” vor fi cântate live pe scena principală a festivalului clujean, îmbinate cu coregrafiile Zarei Larsson.

„La fiecare concert, Zara Larsson îi invită pe fani din mulțime alături de ea pe scenă să cânte și să danseze împreună. Ceea ce se va întâmpla și în Cluj-Napoca în această vară, iar cine va primi invitația din partea superstarului suedez va trăi o experiență cu adevărat memorabilă la UNTOLD”, mai arată organizatorii.

În această vară, festivalul UNTOLD ONE va avea loc între 6 și 9 august și va aduce în Cluj-Napoca peste 200 de artiști naționali și internaționali, printre care și Sting, Lewis Capaldi, Swae Lee și unii dintre cei mai buni DJ-i din lume, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso, Carl Cox și Holy Priest.

