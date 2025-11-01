Zboruri suspendate timp de aproape două ore la aeroportul din Berlin, după o alertă cu drone

Prezența dronelor a perturbat, vineri seară, traficul aerian de pe aeroportul Berlin-Brandenburg, unde, timp de două ore, zborurile au fost suspendate, potrivit AFP, citată de News.ro.

Decolările şi aterizările au fost întrerupte între ora locală 20:08 şi 21:58, iar „o mulţime de zboruri” au fost redirecţionate către alte oraşe germane, a precizat un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei pentru sursa citată.

La fața locului au fost trimise de către poliția locală un elicopter şi o maşină de patrulare. Un aparat de zbor a fost văzut de autorități, care nu au reușit însă să identifice cine o operează.

Incidentul cu drone de vineri, 31 octombrie, nu este singular în Germania. În ultimele luni, au fost semnalate multiple observaţii de drone deasupra bazelor militare, a siturilor industriale şi a altor elemente de infrastructură critică din această țară.

La începutul lunii octombrie, dronele observate deasupra oraşului München, din sud, au provocat de două ori închiderea aeroportului oraşului. Drone au fost observate şi deasupra aeroporturilor şi a siturilor militare din Danemarca şi Norvegia.

Germania, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei în lupta sa împotriva Rusiei, a acuzat Moscova pentru creşterea activităţii dronelor.

„Nu suntem încă siguri, dar o parte esenţială a acestor acţiuni este probabil orchestrată de Rusia”, a declarat la începutul lunii octombrie cancelarul Friedrich Merz la canalul public ARD, referindu-se la incidentele de la München şi de la aeroportul din Copenhaga de la sfârşitul lunii septembrie.

Merz a denunțat „încercările de spionaj şi destabilizare” și a precizat că Germania supraveghează cu atenţie „flota fantomă rusă” staţionată în Marea Baltică, suspectată de implicare în aceste incursiuni.

La rândul său, ministrul de Interne Alexander Dobrindt a îndemnat la „găsirea de noi răspunsuri la această ameninţare hibridă”, în special prin consolidarea capacităţilor de detectare, evaluare şi, eventual, distrugere a aparatelor fără pilot.

În luna octombrie, guvernul german a început o revizuire a legilor care reglementează securitatea aeriană a ţării. Obiectivul este de a permite armatei germane, şi nu doar poliţiei, să doboare dronele.

La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană doreşte să instituie un „zid anti-drone”, care ar fi pe deplin operaţional până în 2027, dar acest proiect este întâmpinat cu scepticism de unele ţări membre.