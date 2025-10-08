Germania, măsură fermă împotriva dronelor care afectează aeroporturile: Vor fi doborâte

Oamenii au așteptat pe paturi de campanie după ce au fost observate drone și au fost anulate zboruri la Aeroportul din Munchen. Sursă foto: Jason Tschepljakow / AFP / Profimedia

Germania va acorda poliției dreptul de a doborî drone suspecte, precum cele care au perturbat aeroporturile din întreaga Europă și pe care unii lideri europeni le-au atribuit unui război hibrid purtat de Rusia, relatează Reuters și AFP.

Noua lege, aprobată miercuri de guvern și care așteaptă aprobarea parlamentului, autorizează în mod explicit poliția să doboare dronele care încalcă spațiul aerian al Germaniei, inclusiv să le doboare în cazuri de amenințare acută sau de prejudiciu grav.

Ministerul de Interne Alexander Dobrindt a declarat că poliția va fi autorizată „să ia măsuri tehnice de ultimă generație împotriva amenințărilor reprezentate de drone, de exemplu cu impulsuri electromagnetice, bruiaj, interferențe GPS, dar și cu mijloace fizice”.

„Aceasta înseamnă că interceptarea și doborârea dronelor vor fi reglementate și posibile pentru poliția federală în viitor”, a spus ministrul, citat de AFP.

Germania colaborează cu Ucraina și Israel privind sistemele moderne de apărare împotriva drone și urmează să înființeze, de asemenea, un centru comun de apărare împotriva dronelor pentru poliția statală și federală, care să elaboreze rapoarte de situație „și să ia măsuri comune de contracarare”.

„Rusia se află în spatele majorității acestor zboruri cu drone”

Germania a raportat în acest an multiple apariții ale unor drone suspecte deasupra bazelor militare, zonelor industriale și altor infrastructuri critice. Cu toate acestea, dronele au dispărut de obicei înainte ca autoritățile să poată afla de unde proveneau.

Weekendul trecut, drone observate deasupra orașului München, din sudul țării, au blocat de două ori aeroportul, blocând la sol mii de pasageri după ce zborurile lor au fost anulate sau redirecționate. Incidente similare au avut loc în Danemarca și Norvegia.

„Bănuiala noastră este că Rusia se află în spatele majorității acestor zboruri cu drone”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-un interviu acordat duminică postului public de televiziune ARD.

A doua zi, vorbind la canalul de știri NTV, Merz a făcut referire la recentele comentarii ale președintelui rus Vladimir Putin și a spus că „este destul de evident că el recunoaște chiar că acestea provin din Rusia”.

„Vrea să ne intimideze, vrea să ne sperie. Nu ne vom lăsa intimidați și ne vom apăra eficient împotriva acestei amenințări”, a spus Merz.