Zece parlamentari aleși pe listele POT și SOS își fac un grup parlamentar

Zece parlamentari plecați de la POT și SOS România au anunțat luni că își constituie un nou grup parlamentar la Camera Deputaților. Printre ei se numără deputatul Dorin Popa, care a acuzat-o pe lidera POT Anamaria Gavrilă că l-a amenințat, și Ciprian Ciubuc, exclus din SOS după un scandal cu Diana Șoșoacă.

„Subsemnații, deputați în Parlamentul României, […] am hotărât constituirea Grupului Parlamentar Independent în cadrul Camerei Deputaților”, se arată în actul constitutiv al noului grup parlamentar.

Conform Regulamentului, grupul – format din șase deputați care au fost în POT și patru în SOS – va fi prezentat plenului Camerei Deputaților la începutul sesiunii parlamentare septembrie–decembrie 2025. Membrii grupului urmează să desemneze un lider, cinci vicelideri și doi secretari.

Reprezentanții Parlamentului au precizat pentru HotNews.ro că solicitarea de constituire a grupului a fost transmisă la Comisia pentru regulament, pentru un punct de vedere.

Cine sunt cei 10 deputați

Grupul este format din Aurora Simu, Dumitrița Albu, Andrei Csillag, Călin Groza, Gheorghe Pîclişan și Dorin Popa – toți aleși pe listele POT și plecați în luna mai –, dar și Mariana Vârgă, Rodica Popleanu, Laurențiu Făget și Ciprian Ciubuc, plecați de la SOS în iunie.

În luna mai, au demisionat din POT șase din cei 20 de deputați aleși pe listele partidului condus de Anamaria Gavrilă. Pentru ca un partid să aibă grup la Camera Deputaților, e nevoie ca acesta să aibă cel puțin 10 membri parlamentari, iar acum POT mai are 14. Tot în urma valului de demisii din luna mai, POT a rămas fără grup parlamentar la Senat.

Pe lista noului grup parlamentar se numără Dorin Popa, deputatul care a plecat din formațiune în luna mai, după ce a acuzat că a fost amenințat de președinta POT, Anamaria Gavrilă.

Deputatul susține că Gavrilă l-a amenințat că o să intre „cu capul în zid” și „o să rămână fără respirație”.

„Mi-a trimis un mesaj sâmbătă, în weekend, cum că să stau liniștit, dacă nu vreau să mă lovesc cu capul în zid. A sunat a amenințare, am și întrebat-o. Că o să mă lovesc cu capul de zid sau că o să mi se taie respirația. Nu am avut nicio discuție cu ea. Bănuiesc de la ce, pentru că eu nu am fost de acord cu multe lucruri în partid și am observat că e vorba de dictatură clară (…)”, a spus deputatul pentru HotNews la vremea respectivă.

În mesajele dintre Popa și Gavrilă, pe care HotNews le-a văzut, la un moment dat lidera POT îi transmite deputatului că „inteligent este să nu încerci să spargi zidul cu capul”. Ulterior, într-un alt mesaj, Gavrilă îi scrie lui Popa: „Liniștiți-vă să nu vă mai pierdeți încă o dată suflarea”.

Un deputat din noul grup parlamentar a fost exclus din SOS

Printre cei zece deputați care formează noul Grup Parlamentar Independent se află și Ciprian Ciubuc, plecat de la SOS în iunie, după un scandal public cu lidera partidului, Diana Șoșoacă.

Deputatul Ciubuc și Diana Șoșoacă au publicat mai multe mesaje în spațiul public în luna iunie în care și-au adus reciproc acuzații. Potrivit publicației locale Monitorul de Neamț, Ciubuc, care este deputat de Neamț, a acuzat-o public că are o manieră „autoritară” când vine vorba de condus partidul. În replică, Șoșoacă l-a acuzat pe Ciubuc că este violent, în familie, şi că şi-a agresat de două ori soţia.

SOS România a rămas cu 17 deputați, conform informațiilor de pe site-ul Camerei Deputaților.



