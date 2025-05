POT a rămas fără grup parlamentar la Senat / Senator demisionar din partid: E rezultatul unor luni de apeluri către conducere

Doi din cei șapte senatori din Partidul Oamenilor Tineri și-au anunțat demisia luni, la începutul ședinței de plen, astfel că grupul POT din Senat s-a dizolvat automat.

Liviu Fodoca și Ștefan Borțun au anunțat că demisionează din partid și, implicit, din grupul senatorial POT.

Senator demisionar din POT: Conducerea partidului a ales un drum greșit

„Demisionez din Partidul Oamenilor Tineri si din grupul parlamentar POT. Decizia de a demisiona nu a fost luată în grabă și nici din ambiții personale. Este rezultatul unor luni de apeluri și demersuri sincere adresate conducerii partidului”, a spus senatorul Fodoca de la tribuna Senatului.

El a acuzat conducerea POT de subordonarea partidului intereselor altui partid, dar și de centralizarea puterii în mâinile puținor oameni.

„Conducerea POT a ales un drum greșit treptat, proiectul politic a fost subordonat intereselor unui alt partid parlamentar, în loc să fie dezvoltat autonom. Mai mult, centralizarea deciziilor în mâinile unui grup restrâns cu influența de tip familial au compromis încrederea în direcția promisă”, a mai spus Liviu Fodoca.

Ștefan Borțun a acuzat, la rândul său conducerea partidului că a blocat mai multe proiecte „pentru cetățeni”.

Regulamentul Senatului prevede că este nevoie de minimum 7 senatori pentru a forma un grup. Acum, toți cei cinci senatori POT rămân neafiliați. Este vorba despre Gheorghe Vela, care este liderul de grup, Mariana-Vali Aldea, Liviu Sorin Robe, Robert Ghiță și Paul Ciprian Pintea.

Rămânând fără grup, POT pierde și o serie de beneficii, cum ar fi mașini sau birouri în Parlament. „Grupurile parlamentare au dreptul la mijloacele de transport şi la logistica necesare în vederea desfăşurării activităţii stabilite de Biroul permanent, în funcţie de mărimea grupurilor”, arată regulamentul Senatului.

Plecări și de la Camera Deputaților

Săptămâna trecută, au demisionat din POT șase din cei 20 de deputați aleși pe listele partidului condus de Anamaria Gavrilă. Odată cu plecarea acestora, POT a ajuns la 10 deputați care au părăsit partidul. Pentru ca un partid să aibă grup la Camera Deputaților, e nevoie ca acesta să aibă cel puțin 10 membri parlamentari, iar acum POT mai are 14.

Cei șase parlamentari au declarat că au plecat pentru că tensiunile acumulate în ultimele luni au făcut dificilă comunicarea cu conducerea partidului.

„Noi am venit aici ca să construim. Noi am fost aleși pentru că am promovat niște idei în care credem și care au fost pierdute pe drum de partidul în care noi am fost”, a spus Aurora Tasica Simu, una dintre deputatele care au părăsit partidul.

Lidera POT a reacționat susținând că „cei care au fugit” nu au trădat partidul, ci „i-au trădat pe românii care au avut încredere în ei”.