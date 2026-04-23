Zeci de benzinării Petrom au rămas fără motorină. Compania a scumpit prețurile în această după-amiază

Mai multe benzinării Petrom au rămas fără motorina standard joi, relatează site-ul Economica citând surse din piață și observațiile redacției.

Potrivit sursei citate, stocurile s-au epuizat din cauza prețurilor semnificativ mai mici decât cele din alte rețele.

Site-ul Economica susține că ar fi vorba de 60 de benzinării în această situație.

Joi la amiază, Petrom a scumpit prețul litrului de motorină standard, cu 20 de bani, arată site-ul Monitorul Prețurilor. Acum acesta 8.53 lei/litru. La OMV era 8.62 lei/litru, la Lukoil – 8.72 lei/litru, la MOL – 8.52 lei/litru, Rompetrol – 8.97 lei/litru.