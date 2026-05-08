Zeci de companii de stat subvenționate, care înregistrează pierderi, au cheltuieli de miliarde de lei cu angajații / Date de la Guvern

Guvernul a publicat vineri o analiză amplă cu situația financiară a 1.107 de companii de stat pentru care sunt disponibile date financiare complete, la nivelul anului 2024.

Statul are în total 1.735 de companii, dar doar 1.421 de companii sunt active, potrivit datelor transmise de Ministerul de Finanțe. Restul de 314 companii „inactive” sunt în s faliment, insolvență, lichidare, dizolvare sau insolvabilitate și nu sunt incluse în analiză.

Dintre cele 1.421 de companii active, doar 1.107 au avut rezultate financiare complete pe anul 2024

La fel ca în situațiile referitoare la instituțiile publice, autorii raportului reclamă că fiecare bază de date cuprinde informații diferite și apar neconcordanțe la unele cifre și indicatori.

Cele 1.107 companii de stat aveau un număr mediu de 256.134 de angajați la nivelul anului 2024, potrivit datelor colectate de la Ministerul de Finanțe.

82% dintre aceste companii de stat, respectiv 904 companii, se autofinanțau, fără a beneficia de subvenții de la bugetul de stat, și doar 203 companii (18%) erau subvenționate.

Acestea însă, deși puține, au cheltuieli foarte mari cu angajații – cât celelalte la un loc, reiese din analiza Guvernului.

„Deși ponderea lor numerică este redusă, cheltuielile cu personalul ale companiilor subvenționate sunt aproape la fel de mari ca toate cheltuielile de personal ale celor 904 de companii care se autofinanțează”, se arată în raport.

43 de companii subvenționate, cu pierderi, aveau cheltuieli de personal de 5,4 miliarde de lei

Un alt aspect critic al analizei se referă la companiile care au înregistrat pierderi financiare în anul 2024.

În rândul companiilor nesubvenționate, sunt 223 care au înregistrat pierderi, cu cheltuieli de personal cumulate de aproximativ 1,1 miliarde lei, în timp ce 43 de companii subvenționate au raportat pierderi în același an, însă cheltuielile lor cu personalul însumează 5,4 miliarde lei.

Doar aceste 43 de companii însumează:

– 17% din cheltuielile totale de personal în întregul sector al companiilor de stat;

– 37% din totalul cheltuielilor de personal al companiilor subvenționate.

CFR, Electrocentrale Craiova și Metrorex, în top companii cu cele mai mari pierderi

Guvernul a prezentat o listă cu șapte companii de stat cu pierderi financiare semnificative, de peste 100 milioane de lei, la nivelul anului 2024, printre acestea fiind CFR, Electrocentrale Craiova ori Metrorex.

„Aceste pierderi financiare semnificative pot semnala disfuncționalități structurale, deficiențe de management, dependență de subvenții sau ineficiență economică.”, menționează raportul.

16 companii au avut cheltuieli, cu 0 venituri

Un aspect aparte, dar important pentru identificarea unor disfuncționalități sistemice în gestiunea companiilor publice, îl reprezintă existența unor companii care înregistrează cheltuieli fără a raporta niciun venit, conform datelor financiare aferente anului 2024.

În raport sunt prezentate 16 companii de stat în această situație, cele mai mari cheltuieli fiind la PARC IND Vâlcea (cheltuieli de peste 358.000 de lei), Parc Industrial Vrancea (340.000 de lei), Uzina Energie Solară Timișoara (145.000 de lei) și Uzina Energetică Timișoara (120.000 de lei).

„Nicio companie din această listă nu a declarat venituri sau subvenții în anul 2024, dar a înregistrat cheltuieli. Acest lucru indică o posibilă inactivitate operațională cu păstrarea unor costuri fixe (salarii, chirii, mentenanță etc.), funcționare administrativă fără activitate economică reală, ceea ce poate semnala lipsă de obiective strategice sau o perioadă prelungită de tranziție, deficiențe de raportare sau lipsă de transparență, în contextul în care unele dintre aceste entități ar putea avea activitate, dar aceasta nu este raportată corespunzător”, susține Guvernul.

Topul companiilor de stat cu cele mai mari venituri

„În ciuda disfuncționalităților identificate în multe zone ale sectorului public economic”, mai arată Guvernul, „există companii de stat care se autofinanțează integral și înregistrează venituri semnificative, de ordinul miliardelor de lei, alături de profit brut. Aceste companii demonstrează o capacitate reală de a funcționa eficient pe piață și de a genera valoare economică fără a depinde de subvenții de la bugetul public”.

Guvernul a prezentat în acest sens o listă cu 11 companii de stat cu cele mai mari venituri, care au fost profitabile în anul 2024 și nu au beneficiat de subvenții, având venituri de peste 1 miliard de lei. Primele trei companii de stat profitabile și cu cele mai mari venituri în 2024 au fost Hidroelectrica, Romgaz și Transelectrica.

Topul celor mai profitabile companii de stat

O altă perspectivă importantă asupra performanței companiilor de stat este analiza profitului brut înregistrat. În acest sens, raportul prezintă 15 companii de stat care nu au beneficiat de subvenții și care au înregistrat un profit brut de peste 100 milioane lei în anul 2024. Printre cestea, cele mai profitabile cinci companii au fost: Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Transelectrica și Transgaz.