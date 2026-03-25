Zeci de jardiniere din beton, catalogate ca „monstruoase”, amplasate în Sectorul 6. Oamenii se plâng, în timp ce Ciucu intervine / Prețul lor și planul autorităților

Aproximativ 70 de jardiniere din beton, de aproximativ un metru înălțime, au fost amplasate pe spațiile verzi de pe strada Prelungirea Ghencea. Prețul uneia: 960 de lei, a spus primarul interimar al Sectorului 6, pentru HotNews, care a explicat planul autorităților. Alegerea jardinierelor a fost însă criticată de oameni pe Facebook, unde a intervenit și Ciprian Ciucu, fostul edil al sectorului.

„Dragi vecini, ce părere aveți despre noile jardiniere gigantice din beton (aproximativ 1 mc) în care Primăria Sectorului 6 plantează copăcei pe Prelungirea Ghencea (deocamdată) între Capăt Tramvai 41 Ghencea și Râul Doamnei? Vi se par plăcute și utile sau dimpotrivă? V-ar plăcea să le vedeți zilnic când ieșiți pe stradă?”, au scris administratorii paginii Grupul de Inițiativă Civică Prelungirea Ghencea, care militează de ani de zile pentru lărgirea străzii și urmăresc lucrările.

Postarea a adunat sute de comentarii, majoritatea negative.

„Am circulat mult prin Europa dar n-am mai văzut așa ceva, nu știu a cui a fost ideea și de unde au luat modelul! Personal le consider inutile, îngrămădite, urâte estetic, obturează vizibilitatea și-s chiar periculoase pentru bicicliști”, a scris un internaut.

„Betoane și asfalt”

„Ce copaci vor rezista în betoanele alea la 60 de grade vara și minus 20 iarna”, a întrebat un altul. „Arată ca la pușcărie”, a fost un alt comentariu.

„Eu am crezut ca sunt depozitate temporar și vor fi folosite…nu știu…cămine de vizitare, cămășuire, pentru țevi, ceva de genul acesta. Nu mi-ar fi trecut prin cap că sunt jardiniere. Monstruos! Betoane și asfalt!”, a scris un alt cetățean.

„Cred ca sunt și un pericol pentru circulație. Obstrucționează vizibilitatea”, scrie un altul.

Primarul Ciucu intervine: „Vor dispune de bănci, plante agățătoare”

În comentarii, fostul primar al Sectorului 6 și actual primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, intervine și susține că „jardinierele au fost alese pentru a susține arbori mari, care să ofere umbră”.



Apoi spune de ce s-a ajuns la această „soluție”: „Asta pentru că PMB, înainte să vin eu primar, a făcut un proiect de doi lei: a tăiat arborii și a îngropat cablurile la 50 cm. Nu puteau să le îngroape măcar la 1 metru… Oamenii au rămas fără umbră, la vara va fi groaznic”.

El insistă că doar din acest motiv au fost alese jardiniere așa mari, pentru a susține arborii, care nu mai pot fi plantați de cabluri.

Pe lângă explicații, Ciucu o acuză pe Delia Mihalache, președinta grupului de inițiativă civică și membră USR, că urmărește interesele partidului, iar grupul cetățenesc este „o organizație politică” care instigă. În comentariu, el spune și în ce zonă sta aceasta.

„Evident că dacă te cheamă Delia Mihalache, membră de partid și stai in Bragadiru, nu te interesează că oamenii din Ghencea stau în soare. Și faci petiții peste petiții, nu aștepți să vezi soluția, cum jardinierele vor dispune de bănci, plante agățătoare, etc”, a scris Ciucu.

Contactată de HotNews, Delia Mihalache a respins acuzațiile edilului și a spus că a acționat după ce „am văzut că se amplasează jardinierele pe spațiul public”.

„Am trimis petiții, am trimis cerere de informații la Primăria sectorului 6, am încercat să înțelegem de ce se face asta. Și pentru că nu am primit răspunsuri, am întrebat comunitatea ce părere are. Și a ieșit ce a ieșit”, a explicat ea.

„Nu merită răspuns, dar nu este interzis să fii membru într-un partid politic. Dacă așa înțelege dânsul să răspundă unor critici ale cetățenilor, e problema dânsului. Și, pentru corectitudine, nu că ar fi treaba primarului unde locuiește un cetățean, dar eu locuiesc în Prelungirea Ghencea, în Sectorul 6”, a continuat ea.

Prețul unei jardiniere

Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a explicat pentru HotNews care este planul pentru amenajarea spațiilor verzi de pe Prelungirea Ghencea, rămase neamenajate în cadrul proiectului de lărgire a străzii.

„De ce am venit cu această soluție? Pentru că sub acea platbandă verde pe care acum sunt plasate aceste cuburi sau jardiniere, cam la 50 de centimetri, sunt îngropate peste 20 de cabluri de utilități, curent, internet. Așa a fost făcut proiectul de lărgire a străzii. Asta înseamnă că nu se pot planta copaci de talie mare, pentru că rădăcinile vor distruge cablurile”, a declarat Paul Moldovan.

El a precizat și că o astfel de jardinieră costă aproximaativ 960 de lei.

„Sunt fabricate din beton, de constructorul lucrării, de spații verzi”, a continuat el. Firmele care se ocupă de această amenajare sunt Asocierea Cris Garden, Garden Center, Geka Impex și Pergola Construct.

„O să luăm acele cuburi, cu riscul să rămână insule de căldură”

El spune că, totuși, dacă cetățenii nu doresc jardinierele de beton, unele dintre ele vor fi îndepărtate.

„Sunt două tronsoane, unul de la strada Brașov la Stadionul Ghencea și celălalt, de la strada Brașov la Râul Doamnei. Am văzut că există o efervescență în spațiu public legat în special de tronsonul Brașov – Râul Doamnei, o să luăm acele cuburi și, cu riscul să rămână insule de căldură pe acea locație, o să plantăm gard viu sau arbuși de mici dimensiuni, care nu o să afecteze acele cabluri îngropate destul de sus în sol. Iar pe partea din strada Brașov spre Stadionul Ghencea, o să rămână acele cuburi care au fost puțin retrase, să nu pericliteze siguranța bicicliștilor care merg pe pistele de bicicletă”, a explicat Paul Moldovan.

La rândul său, edilul a explicat că jardinierele rămase vor fi amenajate cu plante cățărătoare sau vor fi „vopsite în culorile clubului Steaua sau alte imagini care să le ofere un aspect mai plăcut”, a mai spus primarul. Reprezentanții Sectorului 6 au precizat pentru HotNews că nu există fotografii cu proiectul, care să arate cum va arăta zona în final.