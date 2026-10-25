Zeci de mii de cehi au protestat contra unui proiect al guvernului Babis, adoptat noaptea. „Nu vrem întoarcerea la cenzură”
Zeci de mii de cehi au ieşit în stradă duminică la Praga pentru a susţine libertatea presei şi pentru a protesta împotriva unui plan de reformă a finanţării radioului şi televiziunii publice.
Demonstraţia organizată în centrul capitalei Cehiei a fost organizată de inţiativa civică „Un Milion de Momente pentru Democraţie”, relatează Agerpres citând agenția germană DPA. Pe pancartele manifestanţilor se puteau citi sloganuri cum ar fi „Opriţi guvernul aroganţei şi distrugerii” şi „Nu vrem întoarcerea la cenzură”.
În ultimele zile, proteste de amploare mai mică pe aceeaşi temă au avut loc la Praga, la Brno şi în alte oraşe.
Guvernul condus de premierul populist Andrej Babis vrea să elimine taxa pentru radio şi televiziune şi să finanţeze posturile publice de la bugetul de stat.
Proiectul de lege în acest sens a fost adoptat în primă lectură de Camera Deputaţilor într-o sesiune neobişnuită, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, urmând să fie examinat de mai multe comisii parlamentare.
Preşedintele Petr Pavel a criticat graba guvernului de a impune modificarea legislativă, avertizând că programarea procedurii în weekend şi pe timp de noapte creează suspiciuni privind intenţiile executivului.
Criticii acuză guvernul că încearcă să transforme radioul şi televiziunea publice în purtătoare de cuvânt ale coaliţiei de guvernământ, iar în acest scop vrea să le facă dependente de stat.
"We’ve had enough!" was the chant at a protest in central Prague this afternoon. The Czech government is ending the license fee system for public broadcasters Czech TV and Czech Radio, hobbling them financially and, critics say, increasing likelihood of political interference. https://t.co/5J2C5H02qR— Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) October 25, 2026