Zeci de mii de israelieni de peste granițe s-au întors în țară pentru a vota la alegerile cruciale de azi: „Miza este existențială!”

Voturile israelienilor din diaspora s-ar putea dovedi extrem de importante, ținând cont de scorul strâns anticipat de sondaje.

Mulți expatriați israelieni s-au întors acasă cu avionul pentru a vota la alegerile cruciale de marți, în condițiile în care Israelul nu permite cetățenilor să voteze de la distanță, nici măcar la ambasade – cu excepția personalului diplomatic și a militarilor.

„Conform sondajului nostru, 67.000 de israelieni care locuiesc în străinătate sunt în drum spre țară” a declarat zilele trecute Blaish-Sultanik, directorul executiv al organizației americane AID Coalition.

AID Coalition a făcut aceste estimări pe baza sondajelor efectuate în rândul expatriaților și a datelor de înregistrare colectate pentru inițiativa sa „Fly&Vote”.

Organizația a precizat că aproximativ jumătate dintre israelieni urmau să călătorească cu avionul din Statele Unite, iar restul din Europa, Canada, Australia și Noua Zeelandă.

Un impact semnificativ

Citând aceeași sursă, televiziunea americană CNBC a vehiculat un număr ceva mai mare: 80.000 de israelieni.

„Deși nu reprezintă un număr mare, cei 80.000 care s-ar putea întoarce acasă pentru a vota ar putea avea un impact semnificativ asupra rezultatului final al unei alegeri foarte strânse”, a declarat Yael Shomer, profesor de științe politice la Universitatea din Tel Aviv, citat de CNBC.

Conform ultimelor sondaje, coaliția de dreapta și de extremă dreapta a lui Netanyahu și principalul bloc al opoziției, condus de un fost șef al armatei, centristul Gadi Eisenkot, se află la egalitate.

Însă niciuna dintre cele două tabere nu pare în măsură să obțină majoritatea de 61 de locuri în Knesset (Parlamentul unicameral al Israelului), ceea ce prefigurează negocieri îndelungate după încheierea scrutinului.

„Bine ați venit, vom câștiga!”

Publicația franceză Le Monde, care a analizat de asemenea fenomenul electoral, a observat că în special oponenții premierului Benjamin Netanyahu sunt cei care au călătorit din New York, Washington, Paris, Londra, Madrid și chiar din Australia.

Unii dintre aceștia au fost întâmpinați în zona de sosiri a Aeroportului Ben-Gurion de activiști ai partidului „Democrații” ținând pancarte pe care scria: „Bine ați venit, vom câștiga!”.

Unul dintre cei sosiți, Sébastien Lévi, un bărbat de 52 de ani, însoțit de soția și fiica sa cea mare, a explicat importanța votului pentru Le Monde.

„Miza este una existențială!”, a declarat acesta, un director de afaceri francofon și editorialist pentru mai multe publicații. „Acesta este un vot pentru viitorul țării și pentru unitatea poporului evreu, care se află în pericol”, a spus el.

Lévi și-a enumerat motivele: „Prăbușirea statului de drept începând cu 2022, reforma judiciară din 2023 pe care o numesc lovitura de stat judiciară, evenimentele traumatizante din 7 octombrie și abandonarea ostaticilor de către guvern”.

Alegeri tensionate

Interesul pentru votul din Israel era deja evident la primele ore ale dimineții.

Prezența la urne până la ora 10 este de 16,7%, potrivit Times of Israel. 1,2 milioane de voturi au fost exprimate în primele trei ore de la deschiderea secțiilor de votare, cel mai mare număr înregistrat din 1981.

Aproximativ 7,3 milioane de israelieni sunt chemați la urne, iar presa israeliană anticipează o rată de participare foarte ridicată, pe măsura mizei alegerilor. Este cel mai important scrutin din ulimii ani, remarcă CNN.

Conform sursei citate, aproape toate alegerile recente au reprezentat un referendum pentru Netanyahu. De data aceasta, mulți israelieni spun că alegerea are o miză mai mare ca niciodată: nu este vorba doar despre cine va conduce țara, ci și despre direcția în care se îndreaptă.

Scrutinul are loc pe fondul unor critici internaționale tot mai intense la adresa modului în care este condus războiul din Gaza, precum și a violențelor și a extinderii coloniilor din Cisiordania ocupată sub cel mai de dreapta guvern din istoria Israelului, comentează agenția franceză de presă.