Zeci de mii de oameni, fără apă potabilă în 12 localități din Prahova. Consiliul Judeţean susține că problema este barajul Paltinu / Ministrul Mediului: Voi trimite Corpul de Control

Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema nu este la furnizorul Hidro Prahova, care doar transportă apa, ci la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că situația nu e doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism. Ea anunță că va trimite Corpul de Control.

Furnizarea apei potabile este total oprită în localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova, situaţia fiind catalogată drept una „critică” cu impact direct asupra a zeci de mii de oameni.

Consiliul Judeţean Prahova, care este principalul acţionar al furnizorului de apă Hidro Prahova, anunţă că nu furnizorul de apă este responsabil pentru această situaţie, potrivit News.ro.

„Problema nu provine de la Hidro Prahova. Societatea nu produce şi nu tratează apă, ci doar transportă ceea ce primeşte din sistemul de captare şi tratare. În acest moment, producţia este oprită la sursă, motiv pentru care nu există apă de transportat către consumatori. Blocajele ţin exclusiv de instituţiile care administrează barajul Paltinu, captarea şi Staţia de Tratare Voila”, informează, sâmbătă, Consiliul Judeţean Prahova.

„Ploile din ultimele zile au generat un nivel ridicat de aluviuni, turbiditatea a depăşit limitele admise, iar instalaţiile au intrat în blocaj tehnic. Aceste condiţii fac imposibilă tratarea apei la parametrii ceruţi de OG nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman”, mai preciează sursa citată.

Instituţia solicită „intervenţie rapidă şi coordonată din partea structurilor responsabile, pentru repornirea procesului de captare în cel mai scurt timp, chiar şi la un debit minim, astfel încât Staţia Voila să poată reintra în operare”.

Furnizorul de apă Hidro Prahova este pregătit să distribuie apa imediat ce producţia va fi reluată, a mai transmis Consiliul Judeţean Prahova. „Până atunci, responsabilitatea pentru remedierea situaţiei se află integral la nivelul instituţiilor care gestionează resursa de apă, barajul şi tratarea”, a mai precizat instituția.

Ministrul Mediului denunță o lipsă gravă de profesionalism

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că a aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă, „deși atât ESZ Prahova, cât și ABA Buzău–Ialomița și filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfășura fără a afecta populația”.

„Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsați fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”, a transmis ministrul, într-un mesaj publicat sâmbătă pe pagina de Facebook.

Buzoianu afirmă că a dispus directorului general ANAR convocarea unei ședințe de urgență cu ABA, ESZ Prahova și Hidroelectrica, pentru a stabili imediat planul de acțiune „pentru ca pe viitor aceste situații să fie evitate”.

Ea anunță că astăzi are loc ședința cu autoritățile publice, inclusiv cu prefectura și reprezentanți din local.

„În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi. În orele următoare autoritățile au dat asigurări că vom avea și soluția tehnică propusă, în urma acestei ședințe de urgență”, a mai spus ea.

Ea mai spune că nu vor tolerate întârzieri, ascunderi de informații sau lipsă de comunicare, fiindcă „oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări”.

„O să trimit și Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a verifica modul în care a fost gestionată situația și pentru a identifica persoanele vinovate pentru această situație. Doar acum câteva zile, toate autoritățile din subordinea Ministerului Mediului, dar și din subordinea Ministerului Energiei, au dat asigurări că nu vor lăsa fără apă potabilă comunitatea din respectiva zonă. Evident că trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”, subliniază Diana Buzoianu.

Ministrul mai spune că va reveni cu informații imediat ce soluția tehnică începe să fie pusă în aplicare.

„Oamenii din Prahova și Dâmbovița au nevoie de apă acum, iar prioritatea noastră este ca furnizarea să fie reluată în cel mai scurt timp posibil. Lucrările trebuie făcute, dar trebuie făcute profesionist, fără a lăsa fără apă potabilă mai multe zile, zeci de mii de locuitori”, conchide ministrul Mediului.

