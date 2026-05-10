Zeci de oameni, între care doi copii, au ajuns la spital cu toxiinfecție, după o petrecere din Dâmboviţa. Plan Roşu de Intervenţie

Autorităţile din Dâmboviţa au activat în noaptea de sâmbătă spre duminică Planul Roşu de Intervenţie, după ce zeci de oameni care au participat la un eveniment din Oncești au avut simptome de toxiinfecţie alimentară, a anunțat ISU Dâmbovița.

La finalizarea intervenţiei, 30 de oameni, între care doi copii, au ajuns la spital.

„Au fost evaluate un număr de 25 de persoane, iar după acordarea primului ajutor, 15 adulţi şi 2 copii au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri suplimentare”, a transmis ISU Dâmboviţa, la finalizarea intervenţiei, citat de News.ro.

De asemenea, La Unitatea de Primiri Urgenţe din Câmpulung s-au prezentat 13 persoane, deplasându-se cu mijloace proprii.

Alerta la 112 s-a dat în cursul nopții, fiind „semnalată o posibilă toxiinfecţie alimentară în localitatea Onceşti, la un salon de evenimente”. La fața locului au fost trimise numeroase echipaje de intervenție, iar autoritățile au activat Planul roşu de intervenţie.

„La locul intervenţiei au fost direcţionate de urgenţă 11 autospeciale SMURD, o autospecială de transport persoane multiple, 17 autospeciale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa, 1 autospecială cu medic tip C şi două autospeciale medicale tip A”, potrivit ISU.