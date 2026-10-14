Zeci de percheziții ale DIICOT, într-un dosar anchetat cu FBI. Furturi și tâlhării în SUA, bani spălați în România cu mașini de lux

Polițiștii și procurorii DIICOT Constanța au făcut miercuri 42 de percheziţii în trei județe și în București pentru prinderea membrilor unei grupări conduse de români, acuzaţi de furt, înșelăciune și tâlhărie în SUA. Ancheta s-a desfășurat în colaborare cu FBI, a anunțat Poliția Română.

Perchezițiile au avut loc în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în municipiul București. Acuzaţiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracţional organizat şi folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, în anul 2021, mai mulți cetățeni români ar fi inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale, prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale, datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii”, a anunțat Poliția Română, într-un comunicat.

În urma investigațiilor făcute în cooperare cu FBI, s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat acționau pe teritoriul SUA, „unde ar fi săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-ar fi spălat, prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii, pe teritoriul României”, au precizat anchetatorii.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța.