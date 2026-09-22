Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în țară, în urma violențelor de la protestul din Piaţa Victoriei. 30 de persoane vor fi duse la audieri

Poliţiştii şi procurorii fac marţi 29 de percheziţii într-un dosar penal privind incidentele violente de la protestul fermierilor din 15 septembrie din Piaţa Victoriei, anunță Poliția Capitalei.

Perchezițiile au loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vaslui.

Printre cei care vor fi duși la audieri se numără doi bărbați care folosesc numele de utilizator pe TikTok „Gaton_04”, și „Puiu Mădălin”, potrivit surselor HotNews.

„Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovirea sau alte violenţe, faţă de 40 de persoane, dintre care, faţă de 10 inculpaţi, au fost dispuse anterior măsuri preventive”, a anunțat Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Cercetările vizează incidentele violente produse la protestului ciobanilor de la 15 septembrie, în Piaţa Victoriei din Bucureşti.

„În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanții violenți în direcția efectivelor de jandarmi”, potrivit poliției.

De asemenea, poliția menționează că unii dintre manifestanți au lovit cu pumnii, picioarele și cu obiecte din lemn, respectiv bâte, mai mulți jandarmi.

„Unii dintre autori ar fi exercitat acte de violență fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la fața locului în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, a precizat poliția.

Unul dintre jurnaliștii agresați în timpul violențelor a fost Ioana Moldoveanu, reporteră a site-ului de investigații Snoop.

„În vederea administrării materialului probator și documentării activității infracționale, astăzi sunt puse în executare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere”, a menționat Poliția Capitalei.





