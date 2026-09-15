VIDEO Momentul în care manifestanți din Piața Victoriei se ciocnesc cu jandarmii. Sunt folosite bâte / Jandarmeria: Există ipoteza unor „persoane infiltrate”

Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene de două ori la protestul fermierilor care are loc, marți, în Piața Victoriei. Într-o intervenție la Digi24, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București a spus că există posibilitatea ca printre manifestanți să existe „persoane inflitrate, instigatori”.

În imaginile surprinse de reporterii HotNews aflați la fața locului se observă cum mai mulți participanți la manifestație îi lovesc cu bâte pe jandarmi. Aceștia lovesc înapoi cu bastoanele de cauciuc și folosesc spray lacrimogen.

„Încă de la prima oră protestatarii nu au cooperat cu forţele de ordine, au refuzat să-şi predea obiectele contondente înainte de a intra în adunarea publică. În ultimele momente, au forţat dispozitivul de jandarmi şi de panouri metalice instalate pentru protecţia tuturor participanţilor şi a celorlalţi cetăţeni care tranzitează această zonă foarte circulată a Capitalei şi mai ales au aruncat cu obiecte contondente asupra forţelor de ordine”, a declarat la Digi24 Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București.



Potrivit acestuia, jandarmii le-au recomandat protestatarilor să-şi lase bâtele şi să le recupereze ulterior, dar „o parte au refuzat”.

Alexandru Iacob a menționat și că există ipoteza conform căreia „au fost persoane infiltrate care au manipulat marea masă de protestatari să provoace acte de dezordine”.

Contactat de HotNews, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei a susținut că „ipotezele trebuie verificate mai amplu de autoritățile cu atribuții în domeniu” și a făcut apel către „participanții de bună-credință” să „se dezică de grupurile turbulente și să le indice forțelor de ordine”.

S-au folosit gaze lacrimogene de două ori

Potrivit lui Alexandru Iacob, jandarmii au intervenit de două ori cu gaze lacrimogene, după ce „participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine”.

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Până la acest moment, în urma incidentelor, patru persoane au fost scoase din mulțime și duse la sediul Secției de Poliție 4 din Capitală.