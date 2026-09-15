O jurnalistă Snoop a fost amenințată și agresată la protestul din Piața Victoriei. „Îți iau telefonul, pleacă de aici”

Ioana Moldoveanu, reporteră a site-ului de investigații Snoop, a fost agresată de un bărbat cu fața acoperită în timpul violențelor de la protestul de marți din Piața Victoriei.

Incidentul a avut loc aproape de finalul protestului, când mai mulți bărbați au început să arunce cu pietre desprinse dintr-un refugiu de tramvai către o barieră de jandarmi de pe strada Buzești, la doi pași de Piața Victoriei, relatează Snoop.

Când filma scena, reportera Ioana Moldoveanu a fost lovită peste cameră de un protestatar care avea fața acoperită.

„Îți iau telefonul, pleacă de aici”, i-a spus jurnalistei.

Ioana Moldoveanu i-a răspuns că este reporteră.

„Pleacă-n p**a mea de aicea, b***aș p**a în jurnalismul tău”, a replicat bărbatul.

Ulterior, bărbatul a observat-o pe jurnalistă și în Piața Victoriei, unde i-a spus: „Iar filmezi? Ți-l sparg…”.

A fost agresată și o reporteră de la Realitatea Plus

Câteva mii de fermieri s-au adunat marți în fața Guvernului, într-o acțiune de protest marcată de mai multe scene violente.

În timpul protestului a fost agresată și o echipă a postului de televiziune Realitatea Plus. O reporteră a fost îmbrâncită de bărbați cu fețele acoperite, iar mai mulți manifestanți au încercat să împiedice filmarea și au agresat-o verbal și fizic.

„Nu ne mai filma, că ne bagi la pușcărie, ești prost la cap?”, a strigat unul dintre protestatari către echipa de televiziune.