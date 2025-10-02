Zeci de percheziții, joi dimineață la clanul „Butoane”. Ce spune Poliția

Poliţiştii şi procurorii efectuează, joi, 46 de percheziţii într-un dosar în care se investighează activitatea unui grup infracţional care avea ca scop obţinerea de bani din practicarea prostituţiei de către concubine, soţii, persoane din anturaj şi victime ale traficului de persoane.

Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres, că vizaţi în dosar ar fi membri ai clanului „Butoane”. Acest clan a mai fost vizat și în trecut pentru numeroase infracțiuni grave, inclusiv în 2017 și 2021

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, efectuează 46 de percheziţii domiciliare în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului.

Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în judeţul Giurgiu, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (formată din trei structuri însumând peste 30 de membri), în scopul obţinerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituţiei de către mai multe femei (concubine, soţii, persoane din anturaj şi victime ale traficului de persoane), arată sursa citată.

”Acestora le-ar fi asigurat transportul (pe cale terestră sau aeriană) din România în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite, unde le-ar fi închiriat apartamente, ar fi distribuit online, pe pagini de profil, anunţuri de prestare a serviciilor sexuale şi le-ar fi facilitat deplasările către clienţi”, precizează IGPR, care adaugă că sumele de bani astfel obţinute (aproximativ 3,5 milioane de euro) ar fi fost încasate preponderent de către membrii grupului infracţional organizat care, pentru a le disimula originea ilicită, le-ar fi investit în achiziţia de automobile de lux, imobile (de obicei pe numele unor membri de familie) şi finanţarea unor societăţi comerciale.

De asemenea, din analiza materialului probator a rezultat că cei în cauză ar fi finanţat intervenţii estetice pentru tinerele implicate în activităţi de prostituţie, în scopul maximizării câştigurilor obţinute din exploatarea lor.

Totodată, sursa citată menţionează că reprezentanţii celor trei structuri ale grupului infracţional organizat ar fi identificat şi atras noi membri şi ar fi exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituţia, relaţionând constant cu acestea.

„În vederea realizării scopului propus, una dintre cele trei structuri din componenţa grupului infracţional organizat ar fi beneficiat, pentru o perioadă de timp, de sprijinul unui cercetat care are calitatea de poliţist. Potrivit actelor de urmărire penală, acesta fie ar fi încasat sume de bani transmise de tinerele plasate de membrii grupului pentru practicarea prostituţiei în state nordice, fie ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a obţine şi divulga informaţii nedestinate publicităţii, referitoare la eventuale riscuri sau probleme ce ar fi putut surveni în legătură cu desfăşurarea activităţilor ilicite”, arată IGPR.

Sunt puse în executare peste 30 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfăşura la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.