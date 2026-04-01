Zeci de robotaxiuri s-au oprit în mijlocul drumului într-un oraș din China, din cauza unei „defecțiuni de sistem”

Autoritățile locale din Wuhan au anunțat miercuri că o „defecțiune de sistem” a oprit numeroase robotaxiuri Apollo Go în orașul din centrul Chinei, reaprinzând îngrijorările legate de siguranța acestui serviciu aflat în expansiune rapidă, transmite Reuters.

Poliția a primit marți seara sesizări potrivit cărora numeroase mașini Apollo Go s-au oprit în mijlocul drumurilor din Wuhan și nu au mai putut fi puse în mișcare, conform unui comunicat oficial.

Acesta a precizat că pasagerii afectați au reușit să iasă din vehicule în siguranță și că deocamdată nu au fost identificate persoane rănite.

Cauza incidentului este încă în curs de investigare.

Wuhan robotaxi chaos: Multiple Baidu “Radish Run” unmanned cars suddenly “paralyzed” and stopped dead on the South Third Ring Road.



Netizens report that on March 31, several vehicles froze at spots like ramps and lane merges, causing local… pic.twitter.com/Fv3FF7OfuQ — Tesla Aaron L (@TeslaAaronL) March 31, 2026

Un polițist rutier a declarat într-o înregistrare video publicată de ziarul Shanghai The Paper că au fost afectate cel puțin 100 de vehicule Apollo Go. Acesta a adăugat că, deși ușile mașinilor puteau fi deschise, unii pasageri au ezitat să coboare din cauza traficului intens și au solicitat ajutorul poliției.

Presa locală a relatat că unii pasageri au rămas blocați în interiorul vehiculelor timp de aproape două ore.

Baidu nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta incidentul.

Mai multe incidente legate de robotaxiuri în China

Situația a declanșat noi discuții pe rețelele sociale chineze despre siguranța robotaxiurilor și măsura în care aceste taxiuri fără șofer uman sunt pregătite pentru circulație în condiții de trafic real.

În august anul trecut, un robotaxi Apollo Go care transporta un pasager a căzut într-o groapă de șantier în Chongqing, unul dintre cele mai mari orașe din China. Incidentul a avut loc după ce în mai 2025 una dintre mașinile operate de Pony.ai a luat foc pe o șosea din Beijing. În niciunul dintre aceste incidente nu au fost raportate victime.

O pană de curent pe scară largă în San Francisco, la sfârșitul anului trecut, a făcut de asemenea ca robotaxiurile Waymo să se oprească și să blocheze traficul.

Baidu este unul dintre cei mai mari operatori din China de flote de conducere autonomă, alături de Pony.ai și WeRide. Companiile au lansat servicii comerciale de robotaxi în marile orașe chineze și și-au extins operațiunile pe piețe externe, inclusiv în Orientul Mijlociu.