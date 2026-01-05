Zeci de zboruri anulate și întârziate astăzi pe unul dintre cele mai importante aeroporturi din Marea Britanie. „Verificați la compania aeriană pentru cele mai recente informații”. Ce se întâmplă cu zborurile către România

Turiștii au fost nevoiți să-și reconsidere planurile după ce pista aeroportului Liverpool John Lennon a fost închisă în această dimineață, scrie tabloidul britanic The Sun. Motivul: zăpada.

Personalul aeroportului încearcă în prezent să curețe zona de zăpadă și gheață.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al aeroportului a spus: „Din cauza condițiilor meteorologice de iarnă, pista noastră rămâne închisă, iar echipele noastre continuă să curețe zăpada și gheața. Zborurile sunt supuse întârzierilor și au existat unele anulări. Dacă călătoriți astăzi, vă rugăm să verificați la compania aeriană pentru cele mai recente informații.

Zeci de curse au fost anulate până luni la amiază.

Două curse dinspre și spre România

Astăzi sunt programate și două zboruri dinspre și spre România, ambele operate de Wizzair, spre seară, cu destinațiile București și Iași. Pe pagina oficială a aeroportului, cele patru zboruri (dus-întors) apar programate la timp.

Peste 5.5 milioane de călători au ajuns în 2025 pe aeroportul din Liverpool.