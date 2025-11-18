Zelenski a anunțat că se va duce miercuri în Turcia: „Ne pregătim să relansăm negocierile de pace”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că intenționează să se deplaseze miercuri în Turcia, în încercarea de a relua negocierile cu Rusia privind încheierea războiului.

O sursă turcă a declarat pentru Reuters că emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, va fi și el în Turcia miercuri și se va alătura negocierilor planificate acolo cu Zelenski.

Emisarul special al lui Vladimir Putin, Kiril Dmitriev, nu va participa la întâlnirile cu oficialii americani, turci și ucraineni de la Istanbul, din 19 noiembrie, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată lui Dmitriev. „Dmitriev a purtat discuții foarte productive cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, în perioada 24-26 octombrie, în Statele Unite”, a adăugat sursa.

Kremlinul a transmis marți că nu va lua parte la întâlniri, dar purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a spus că președintele rus este deschis la discuții cu Statele Unite și Turcia privind rezultatele.

„Ne pregătim să relansăm negocierile și am elaborat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri. A face tot posibilul pentru a apropia sfârșitul războiului este prioritatea principală a Ucrainei”, a scris pe X Zelenski, care se află marți în vizită în Spania, despre întâlnirile din Turcia.

Discuții față în față între oficiali de la Kiev și Moscova nu au mai avut loc de la întâlnirea lor de la Istanbul din iulie.

Ucraina și Rusia au purtat mai multe runde de discuții la Istanbul, care au dus la schimbul a mii de prizonieri de război și de rămășițe ale soldaților morți.

Însă cele două părți nu au înregistrat niciun progres în ceea ce privește oprirea luptelor sau o soluție pentru a pune capăt războiului care se apropie de patru ani.

Zelenski a mai spus, în postarea de marți, că Ucraina lucrează și la restabilirea schimburilor de prizonieri de război.