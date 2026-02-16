Zelenski a convocat responsabilii din apărare, pe fondul informațiilor despre un atac masiv pregătit de Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei vizite la o fabrică de drone, pe 19 noiembrie 2024, la Kiev, în Ucraina. FOTO: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni conducerii Forțelor Aeriene, Ministerului Apărării și companiei Ukrenergo să pregătească măsuri suplimentare de protecție, în contextul unor informații din serviciile de informații potrivit cărora Rusia ar pregăti un nou atac masiv, conform Ukrainskaia Pravda.

„Le-am cerut comandantului Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Anatoli Krîvonojko, ministrului Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, și șefului Ukrenergo, Vitali Zaicenko, să pregătească în cursul zilei măsurile suplimentare de protecție necesare, ținând cont de informațiile din serviciile de informații potrivit cărora Rusia pregătește un atac masiv”, a transmis Zelenski într-un mesaj pe rețelele sociale.

Pe 16 februarie, Volodimir Zelenski a convocat o ședință privind situația din regiunile țării, în urma atacului din timpul nopții precedente, când rușii au folosit din nou rachete împotriva unor obiective energetice ucrainene. Sistemele de apărare antiaeriană au funcționat, a subliniat șeful statului.

„Fiecare rachetă rusească este răspunsul agresorului la apelurile de a pune capăt războiului și tocmai de aceea insistăm: doar printr-o presiune suficientă asupra Rusiei și prin garanții clare de securitate pentru Ucraina acest război poate fi cu adevărat încheiat”, a afirmat Zelenski în mesajul de luni.

Liderul de la Kiev a menționat și Conferința de Securitate de la München, unde delegația ucraineană a discutat cu unii dintre parteneri în mod special despre sectorul energetic.

„În zilele următoare trebuie să punem în aplicare acordurile existente. Lucrăm, de asemenea, la accelerarea livrărilor de rachete pentru apărarea antiaeriană – aceasta este o prioritate constantă. Sarcina tuturor instituțiilor relevante ale statului nostru este să grăbească sprijinul partenerilor în domeniul apărării aeriene”, a subliniat președintele ucrainean.