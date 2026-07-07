Zelenski a venit cu o solicitare directă la summitul din Turcia: Ucraina să adere la NATO. „O sursă de capacitate defensivă extraordinară”

Ucraina ar putea aduce capacități de apărare „extraordinare” Alianței Nord-Atlantice dacă va deveni membru al NATO, a afirmat marți la Ankara președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP și Sky News.

De asemenea, el a îndemnat NATO să dea dovadă de mai multă „hotărâre” în sprijinul acordat apărării aeriene a Ucrainei, în contextul în care Rusia intensifică atacurile cu rachete, în special cu rachete balistice și hipersonice, împotriva orașelor și infrastructurii țării sale.

„Ucraina își are locul în cadrul NATO, deoarece NATO împreună cu Ucraina reprezintă alianța viitorului”, a subliniat Zelenski în fața unui public format din reprezentanți ai industriei apărării și ai Alianței.

Ucraina dorește să adere la Alianța Nord-Atlantică, dar Statele Unite, conduse de președintele Donald Trump, s-au opus până acum acestui lucru.

„Credeți cu adevărat că ar fi corect să lăsăm în afara NATO o țară și un popor cu un astfel de nivel de capacități de apărare?”, a întrebat președintele ucrainean în prima zi a summitului Alianței, desfășurat în capitala Turciei, Ankara.

„Ne considerăm deja parteneri de încredere, iar integrarea într-o comunitate comună de securitate ar fi un pas firesc”, a mai afirmat Zelenski.

„Adevărul este că vom rămâne mult timp în vecinătatea sursei problemei – Rusia. Aderarea Ucrainei la NATO reprezintă o sursă de capacitate defensivă extraordinară”, a adăugat liderul de la Kiev.

La mai bine de patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, Ucraina a dezvoltat expertiză și competențe în domeniul dronelor, dar a reușit, de asemenea, în scurt timp să creeze de la zero o capacitate de producție de rachete, precum racheta de croazieră „Flamingo”.

Apărarea aeriană, o miză majoră

„Dacă ucrainenii știu deja să lupte în acest fel, atunci este logic ca aceste capacități să devină parte a apărării colective a Alianței, ceea ce ne-ar face pe toți mai puternici”, a dat asigurări președintele ucrainean.

Această capacitate nu este însă suficientă pentru a proteja Ucraina în proporție de 100% împotriva atacurilor lansate zilnic de Rusia.

„Suntem capabili să facem totul singuri, dar când vine vorba de apărarea aeriană, avem nevoie de hotărârea partenerilor noștri. Fie ca o mai mare hotârâre și mai multe decizii în materie de apărare aeriană să devină unele dintre rezultatele-cheie ale acestui summit NATO”, a mai spus Zelenski.

Ucraina solicită, în special, mai multe rachete Patriot, de fabricație americană, deosebit de eficiente în interceptarea rachetelor balistice și hipersonice rusești, dar, după săptămâni de război în Orientul Mijlociu, stocurile sunt limitate.

„Am discutat, de asemenea, cu partenerii noștri americani despre licențele de producție pentru rachetele Patriot și vă rog să ne sprijiniți eforturile pentru ca acest lucru să devină realitate”, a pledat liderul de la Kiev.

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„Cred că există o provocare majoră la care trebuie să lucrăm, și anume apărarea aeriană, pentru a ne asigura că orașele și infrastructurile voastre vitale sunt protejate”, a recunoscut apoi secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat alături de președintele ucrainean.