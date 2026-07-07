LIVE Trump zguduie summitul NATO din prima zi, cu un atac dur la aliați: SUA „ar putea să-și retragă toți soldații din Europa” / Toate informațiile despre reuniunea la care este și Nicușor Dan

Donald Trump a ajuns marți la summitul NATO doar pentru a relua criticile la adresa aliaților europeni, scriu Reuters și The Guardian. Asta într-un moment în care aliații fac eforturi financiare deosebite pentru a crește cheltuielile militare, răspunzând astfel chiar solicitărilor lui Trump. La Ankara a ajuns și președintele Nicușor Dan.

Corespondentul HotNews la Ankara, Laurențiu Ungureanu, va transmite principalele informaţii de la Summitul NATO din capitala Turciei.

Summitul începe marți cu o cină de lucru și continuă marți cu noi discuții, pe tema cheltuielilor militare, a Ucrainei și probabil pe tema Iranului.

Donald Trump a menționat marți cheltuielile SUA pentru descurajarea Rusiei, adăugând că SUA „nu trebuie să cheltuiască niciun ban” și „ar putea să-și retragă toți soldații din Europa”, deoarece „așa cum probabil ați observat, Europa este un loc cu totul diferit față de cum era acum 20 de ani” din cauza „imigrației și a energiei”.

El a făcut aceste declarații înainte de summitul NATO de la Ankara.

„Dacă nu vor fi atenți la aceste două aspecte, nu veți mai avea o Europă”, a spus Trump, care a menționat că este „foarte dezamăgit” de aliații din NATO.

16:50

Nicușor Dan, întâlnire cu delegația Congresului SUA

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu o delegație a Congresului SUA, în marja Summitului NATO de la Ankara.

Din delegație fac parte doi senatori din comisia pentru relații externe, democrații Jeanne Shaheen și Christopher Coons, senatorul republican Mike Rounds din comisia pentru forțele armate, senatorul democrat Dick Durbin din comisia pentru sistemul judiciar, dar și republicanul Mike Turner, membru al Camerei Reprezentanților.

16:47

NATO lansează o nouă flotă strategică de avioane

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că alianța va lansa o flotă strategică de transport aerian formată din avioane de transport Airbus A400M și va adăuga o aeronavă la flota sa existentă de avioane-cisternă A330 MRTT, potrivit Reuters.

„Este vorba despre puterea aeriană, care este esențială pentru consolidarea capacității noastre de descurajare și apărare”, a explicat Rutte, în cadrul unei reuniuni a industriei de apărare, unde aliații au dezvăluit contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari.

16:45

Imagini de la sosirea lui Nicușor Dan

Președintele României a aterizat pe Aeroportul Esenboga din Ankara, unde a fost întâmpinat de ministrul turc al comerțului, Omer Bolat, conform agenției de știri Anadolu.

Administrația Prezidențială a prezentat imagini de la sosirea președintelui Nicușor Dan.

Trump revendică din nou Groenlanda, dar vede pace în Ucraina

De asemenea, el a reluat subiectul Groenlandei, spunând că insula autonomă daneză ar trebui să fie controlată de SUA, nu de Danemarca.

Întrebat despre întâlnirea sa de miercuri cu Volodimir Zelenski, acesta a ținut un lung monolog despre starea războiului, lăudându-l în repetate rânduri pe Vladimir Putin și discuțiile pe care le-a purtat cu acesta, scrie The Guardian.

Dar el a insistat că un acord de pace poate fi atins.

„Cred că amândoi vor să ajungă la un acord. Păcat că a durat atât de mult, dar cred că se va întâmpla ceva”, a spus Trump.

„Amândoi vor să rezolve problema. Cred că o vor face, cred că vom rezolva problema, sperăm că în curând”, a adăugat el.

Rutte l-a lăudat pe Trump

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni că europenii au înregistrat creșteri „uluitoare” ale cheltuielilor de apărare, în parte din cauza temerilor legate de Rusia, care s-au intensificat de la invazia Ucrainei de către Moscova în 2022, dar și pentru că Trump a fost „extrem de ferm” în a-i încuraja să facă acest lucru.

Guvernele europene au început să anunțe numeroase contracte militare în cadrul unui forum al industriei de apărare a NATO, înainte ca Trump să sosească la Ankara pentru a se întâlni cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și a se alătura celorlalți lideri ai alianței militare la summitul NATO, care va începe marți seara cu o cină.

Acordurile, care au fost ținute în mare parte secrete pentru a produce un efect de senzație la summit, includ achiziționarea de către țările europene a unor drone de supraveghere de la compania americană Northrop Grumman, precum și achiziționarea de către NATO a unor avioane de la compania suedeză Saab.

„Pur și simplu îmi place omul ăsta. Cred că ceea ce face el pentru NATO este extraordinar”, a declarat Rutte, cu o laudă la adresa lui Trump.

Aliații se așteptau la critici

Trump acuză de mult timp guvernele europene că se bazează excesiv pe SUA pentru a le asigura apărarea prin intermediul NATO, care a protejat continentul încă din primii ani ai Războiului Rece.

Trump a reluat în ultimele luni criticile dure la adresa celorlalți membri NATO, acuzându-i că nu au făcut suficient pentru a ajuta SUA în războiul cu Iranul și sugerând că ar putea părăsi alianța sau ar putea ignora pactul de apărare reciprocă.

Oficialii europeni insistă că și-au respectat în mare măsură angajamentele de a permite SUA să utilizeze spațiul aerian și bazele din țările lor, în ciuda faptului că nu au fost consultați cu privire la un război care le-a zguduit economiile și care a fost profund nepopular în Europa.

SUA au anunțat, de asemenea, retragerea trupelor din Europa, au redus forțele pe care le alocă planurilor de apărare ale NATO – inclusiv un portavion, avioane de realimentare, avioane de vânătoare și drone – și au demarat o revizuire a prezenței militare americane pe continent.

Oficialii europeni afirmă că sunt pregătiți pentru o repetare a unor critici recente ale lui Trump la summit, dar speră că Erdogan și Rutte își vor folosi relațiile strânse cu președintele SUA pentru a menține summitul pe o traiectorie stabilă.

Totuși, aceștia spun că nu pot fi siguri de un rezultat pozitiv, având în vedere tensiunile persistente legate de Groenlanda și Iran, precum și relația instabilă a lui Trump cu unii lideri, observată cel mai recent într-o dispută cu prim-ministra italiană Giorgia Meloni.