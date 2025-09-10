Zelenski acuză liderii occidentali de lipsă de acțiune după intrarea dronelor rusești în Polonia: Declarații au fost destule, dar au lipsit faptele

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei vizite la o fabrică de drone, pe 19 noiembrie 2024, la Kiev, în Ucraina. FOTO: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat miercuri liderii occidentali și mondiali pentru „lipsa de acțiune” în fața încălcării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, notează AFP.

„S-au făcut mai mult decât suficiente declarații, dar până acum a lipsit acțiunea. Rușii testează limitele a ceea ce este posibil. Ei testează reacția. Ei notează cum acționează forțele armate ale țărilor NATO”, a spus Zelenski în mesajul său zilnic.

„Trebuie să existe un răspuns adecvat”

Într-o postare pe X, președintele ucrainean a declarat că a vorbit cu premierul Poloniei, Donald Tusk, cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei.

„Incidente cu una sau două drone rusești s-au mai întâmplat înainte în țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv acum câteva săptămâni în România. Dar de data aceasta numărul dronelor rusești a fost mult mai mare, îndrăzneala mult mai accentuată – dronele au intrat nu doar dinspre teritoriul Ucrainei, ci și dinspre Belarus”, a scris pe X liderul de la Kiev.

Polonia a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului. El a acuzat „o provocare” din partea Moscovei și a cerut oficial activarea articolului 4 al Tratatului NATO.

Polonia a invocat Articolul 4 al tratatului NATO

Guvernul de la Varșovia a reacționat miercuri, în urma incursiunii dronelor rusești pe teritoriul său, mult mai decisiv decât în trecut, dar s-a abținut să invoce articolul 5, clauza de apărare colectivă din tratatul NATO. Această clauză necesită un „atac armat”, un prag care nu este definit în mod oficial, dar care a fost considerat încălcat pe 11 septembrie 2001, singura dată când articolul a fost invocat, scrie The Economist.

Articolul 4 al Tratatului prevede:

„Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.