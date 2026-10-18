Zelenski acuză Rusia că a atacat de 76 de ori sectorul energetic al Ucrainei într-o săptămână, după anunțul lui Trump privind armistițiul energetic

Rusia a atacat de zeci de ori infrastructura energetică, precum și sectorul petrolier și al gazelor din Ucraina, în săptămâna care a trecut de când președintele american Donald Trump a anunțat oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

„De când președintele american a anunțat, în urmă cu o săptămână, armistițiul energetic, Rusia a atacat în mod deliberat de 76 de ori sectorul energetic și industria petrolului și gazelor din Ucraina”, a scris Zelenski pe X.

El a adăugat că cele mai recente atacuri au vizat stații electrice din regiunile Vinnița, Jîtomîr, Hmelnițki și Odesa.

Nici Kievul, nici Moscova nu au confirmat acordul de încetare a atacurilor anunțat de Trump.

Președintele american l-a acuzat în repetate rânduri pe omologul său ucrainean că lovește rafinăriile de petrol rusești, ceea ce, în opinia sa, contribuie la creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil la nivel mondial.

Trump a sugerat săptămâna trecută că „este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”.