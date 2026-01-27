Zelenski, anunț despre aderarea Ucrainei la UE: „Vorbim despre o dată concretă” / Reacția rapidă a Ungariei

Potrivit unui oficial al UE care a vorbit sub protecția anonimatului, Bruxellesul ia în considerare și ideea unei „aderări treptate” pentru a accelera procesul de aderare a Ucrainei la blocul comunitar.

Admiterea Ucrainei la Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a afirmat marți președintele Volodimir Zelenski, potrivit căruia Kievul consideră aderarea la blocul comunitar ca fiind parte a garanțiilor de securitate pentru țara sa devastată de război, scriu Reuters și Euronews.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X după o discuție telefonică cu cancelarul austriac Christian Stocker, Zelenski a scris că aderarea la UE poate face parte dintr-o serie de garanții internaționale de securitate după încheierea conflictului militar declanșat de Rusia.

„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre garanțiile cheie de securitate nu numai pentru noi, ci și pentru întreaga Europă”, a afirmat liderul de la Kiev, adăugând că Ucraina contribuie la puterea colectivă a Europei în domeniile securității, tehnologiei și economiei.

„De aceea vorbim despre o dată concretă, 2027, și contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziția noastră”, a adăugat președintele ucrainean.

During a conversation with Federal Chancellor of Austria @_CStocker, we discussed the energy situation in Ukraine. Russia strikes energy infrastructure every day to leave Ukrainians without electricity and heat, and it is very important that partners respond to this. That is why… pic.twitter.com/TIsmncBYMe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

În urmă cu două zile, vorbind la o conferință de presă la Vilnius, în Lituania, Zelenski a declarat că Ucraina va fi pregătită din punct de vedere tehnic să adere la UE în 2027, după deschiderea tuturor capitolelor de negociere în acest an.

Ucraina a primit statutul de țară candidată la aderare în 2022, după începerea invaziei ruse pe scară largă, iar negocierile de aderare au început oficial în 2024.

Însă Ungaria blochează deschiderea capitolelor de negociere, afirmând că aderarea Ucrainei ar aduce amenințări la adresa securității și riscuri economice.

Balázs Orbán, consilier politic al premierului ungar Viktor Orbán, a condamnat marți aspirațiile lui Zelenski, într-o postare pe X.

„Acest lucru reprezintă o amenințare imediată și directă atât pentru europeni, cât și pentru unguri, motiv pentru care guvernul patriotic se va opune”, a scris el.

‼️President Zelensky has stated that Ukraine aims to join the European Union as early as 2027. 👉 The Brussels elite is already working to implement this plan. This poses an immediate and direct threat to 🇪🇺Europeans and 🇭🇺 Hungarians alike — which is why the patriotic government… pic.twitter.com/MYdti2jXVN — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) January 27, 2026

Pentru moment, Uniunea Europeană oferă ajutor tehnic Kievului pentru a putea închide capitolele de negociere atunci când obiecția politică va fi ridicată.

UE ia în calcul varianta integrării treptate

Un oficial al UE care are cunoștințe despre procesul de aderare a confirmat că așa-numita „integrare treptată” este, de asemenea, luată în considerare în ceea ce privește alăturarea Ucrainei la blocul comunitar.

„Există o discuție (despre dacă) ar trebui să privim extinderea UE într-un mod ușor diferit: ceea ce avem acum este că, dacă toate lucrările sunt finalizate, la sfârșitul procesului se ia o decizie de acceptare sau respingere”, a spus oficialul, adăugând că statele membre discută o nouă abordare.

„Este o opțiune să se treacă la un proces în care, într-un anumit sens, ai intrat deja parțial în UE în timp ce încă lucrezi la integrarea ulterioară?”, a mai spus oficialul.

Acesta a precizat, pentru Euronews, că, în 2025, în ciuda veto-ului Ungariei, Ucraina a înregistrat progrese enorme și a finalizat cel mai rapid proces de evaluare dintre toate țările candidate la aderarea la UE, în timp ce Kievul beneficiază de un sprijin sporit din partea Bruxellesului pentru a finaliza dosarele de aderare.

„Facem tot ce putem pentru a sprijini Ucraina în toate reformele și pentru a furniza toate informațiile și progresele Consiliului, care este în măsură să ia decizii în cunoștință de cauză”, a spus oficialul UE, adăugând că Ucraina se află în război, negociază un acord de pace și se pregătește în același timp pentru aderarea la UE.