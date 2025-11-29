Zelenski anunţă că a trimis negociatori în SUA să discute planul de pace al lui Trump: „Obiectivul este clar”

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Maximos din Atena, în cadrul unei vizite neoficiale efectuate duminică, 16 noiembrie 2025. Fotografie: Dimitris Kapantais / AFP / Profimedia.

O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vrea să pună capăt războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP, conform News.ro.

„Secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare şi (totodată n.r.) şeful delegaţiei ucrainene Rustem Umerov este deja în drum către Stateloe Unite împreună cu echipa”, a anunţat pe X şeful statului ucrainean.

Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine and head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov, together with the team, is already on the way to the United States. Rustem delivered a report today, and the task is clear: to swiftly and substantively work out… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

„El a prezentat un raport azi (sâmbătă n.r.), iar obiectivul este clar: definirea rapidă şi concretă a măsurilor necesare care să permită sfârşitul războiului”, scrie Volodimir Zelenski

Liderul de a Kiev reiterează că „Ucraina continuă să colaboreze cu Statele Unte în cel mai constructiv mod posibil” şi speră ca „rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie puse în practică în Statele Unite”.

„Aştept cu nerăbdare raportul delegaţiei noastre după activitatea sa, în această duminică”, anunţă el.

„Ucraina acţionează pentru o pace demnă. Slavă Ucrainei!”, îşi încheie mesajul pe X Volodimir Zelenski.

El anunţă tot pe X că a discutat cu „Kirilo Budanov, şeful (serviciilor de n.r.) informaţii ucrainene ale apărării”, care i-a „prezentat raportul cu privire la situaţia securităţii, situaţia politică din jurul Ucrainei şi perspectivele actuale. Am identificat mai multe puncte-cheie importante în procesul de negociere”.

I held a meeting with Chief of the Defense Intelligence of Ukraine Kyrylo Budanov. Kyrylo reported on the security situation, the political situation around Ukraine, and the current prospects. We identified several key points that are important in the negotiation process. pic.twitter.com/BT8ChV8SYB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

Planul de pace a fost modificat

Planul de pace american – prezentat săptămâna trecută – a fost perceput la scară largă ca favorabil revendicărilor Kremlinului.

Acest text a fost amendat weekendul trecut, în urma unor consultări cu ucrainenii şi urmează să fie prezentat Moscovei.

„Dacă trupele ucrainene părăsesc teritoriile ocupate (de către Ucraina), noi vom înceta ostilităţile. Dacă nu pleacă, noi le vom goni cu forţa militară”, anunţa joi, într-o cnferinţă de presă, la Bişkek, în Kîrgîzstan, preşedintele rus Vladimir Putin.

Preşedinţia ucraineană a exclus – în mod oficial – orice renunţare la teritorii ucrainene şi a subliniat că singurul subiect realist este un armistiţiu pe linia frontului.

Vladimir Putin nu a precizat dacă se referea doar la regiunile Doneţk şi Lugansk, situate în estul Ucrainei, considerate ţintele prioritare ale Kremlinului, sau vorbea şi despre regiunile Herson şi Zaporojie, situate în sudul Ucrainei.

Rusia a revendicat în septembrie 2022 anexarea acestor patru teritorii ucrainene – asupra cărora nu deţine controlul în întregime nici în prezent.

O cedare a regiunilor Doneţk şi Lugansk de către Kiev Moscovei apare în planul original în 28 de puncte al Statelor Unite, însă acest text a fost modificat în mod considerabil de către Ucraina, susţinută de către europeni.

Această nouă versiune nu a fost dezvăluită, însă ea nu mai cuprinde condiţiile maximnaliste şi nu oferă o soluţie la teritoriile ocupate de către Rusia, potrivit unor surse intervievate la Kiev de AFP.

Emisarul american Steve Witkoff este aşteptat săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta despre acest plan american cu oficiali ruşi.