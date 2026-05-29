Zelenski anunță că Ucraina e gata să ajute România după incidentul de la Galați. Ce a propus liderul de la Kiev

„Suntem pregătiți să sprijinim România în orice mod este necesar în aceste circumstanțe”, a spus Zelenski, vineri. La summitul B9 de la București, recent, liderul ucrainean spunea că Ucraina ne va ajuta cu expertiză în domeniul doborârii dronelor și că un acord cu țara noastră în această privință va fi semnat în curând.

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a reacționat vineri după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc și a rănit două persoane, provocând o explozie puternică și un incendiu care a dus la evacuarea a zeci de oameni.

Incidentul a avut loc în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei.

„Noaptea trecută, rușii au lansat un atac deliberat asupra regiunii noastre sudice – regiunea Odesa, care se învecinează cu România. Acesta a fost încă un atac cinic asupra infrastructurii civile din orașele noastre și din apele noastre, care a vizat nave civile de transport containere”, a spus el.

„Una dintre drone – practic un echivalent al modelului „Shahed” – a lovit, de asemenea, o clădire rezidențială obișnuită din România”, a continuat președintele Ucrainei.

„Le urăm celor răniți o însănătoșire rapidă. Suntem pregătiți să sprijinim România în orice mod este necesar în aceste circumstanțe”, a mai spus Zelenski, care a insistat de asemenea asupra necesității unor sancțiuni puternice împotriva Rusiei.

În urmă cu două săptămâni, la summitul B9 de la București, Zelenski răspundea la o întrebare adresată de HotNews chiar pe tema dronelor rusești din spațiul aerian al României.

„Vom ajuta. Din partea noastră… De exemplu, astăzi am semnat cu președintele Lituaniei, Gitana Nauseda, un acord în privința dronelor. Am făcut asta și în Orientul Mijlociu și am început cu unele țări europene (producția de drone, n.r.) care sunt pregătite”, a spus el.

„Cred că o vom face, categoric, și alături de România, lucrăm la asta. Include în primul rând expertiza noastră, să-i trimitem pe oamenii noștri într-o țară sau alta”, a spus Zelenski.

„Expertiză… Este vorba despre cum să fie făcută apărarea, adică know-how-ul pe apărare. Asta este ceea ce avem și suntem gata să ajutăm. Cred că documentul va fi gata în scurt timp. Documentul va fi pregătit și implementat. Noi vom face tot ceea ce putem, experții îl vor verifica”, a mai declarat șeful statului ucrainean.