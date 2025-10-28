Zelenski anunță cât mai poate dura războiul cu Rusia

Președintele Ucrainei a făcut un nou apel pentru ajutor financiar pe termen mediu din partea aliaților europeni, scriu AFP și Reuters.

Ucraina va avea nevoie de sprijinul financiar al Europei încă „doi sau trei ani” pentru a contracara invazia rusă, a afirmat Volodimir Zelenski, referindu-se la o propunere a Comisiei Europene de a debloca treptat activele rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei.

„Am insistat din nou asupra acestui punct în fața tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta timp de zeci de ani, dar că trebuie să demonstrați că, pentru o anumită perioadă, veți fi în măsură să oferiți sprijin financiar stabil Ucrainei”, a declarat președintele ucrainean, în cadrul unei ședințe informative sub embargo până marți.

„Și de aceea au în vedere acest program – doi-trei ani”, a adăugat el.

Statele UE caută în prezent o modalitate de a folosi activele înghețate ale Rusiei pentru a oferi Ucrainei un împrumut în valoare de miliarde de euro, dar discuțiile s-au lovit deocamdată de ezitările Belgiei, care găzduiește cea mai mare parte a banilor Moscovei.

Rusia a avertizat și ea că va răspunde cu duritate oricărei confiscări a activelor sale din Europa.

Zelenski spune că e gata de negocieri de pace

În declarațiile relatate marți dimineață, Zelenski a mai spus că Kievul este pregătit pentru negocieri de pace oriunde în afară de Rusia și Belarus, dacă aceste negocieri vor pune capăt războiului, dar că forțele sale „nu vor face niciun pas înapoi” pe câmpul de luptă pentru a ceda teritoriu.

El i-a îndemnat, de asemenea, pe congresmenii americani să adopte sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.

Negocierile pentru pace care au fost impulsionate de summitul Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska au rămas fără rezultate semnificative, cu excepția unor schimburi de prizonieri între Rusia și Ucraina.

Kremlinul și-a menținut solicitările maximaliste și a respins o încetare a focului pe actuala linie a frontului – o variantă dorită de Casa Albă și acceptată de Ucraina.

În schimb, Rusia a cerut Ucrainei să se retragă din întreaga regiune Donbas – o solicitare respinsă de Kiev.

Un nou summit Trump-Putin programat să aibă loc la Budapesta a fost anulat sau amânat de liderul american, care a subliniat că nu dorește să piardă timpul.