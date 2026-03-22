Zelenski, apel către aliați pe fondul noilor discuții cu SUA. „Flota din umbră a Rusiei nu trebuie să se simtă în siguranță în apele europene”

Președintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat duminică pe aliații Ucrainei să mențină presiunea asupra Rusiei și a cerut acțiuni mai dure împotriva așa-numitei „flote din umbră” pentru a reduce veniturile pe care le generează sectorul petrolier pentru Moscova, transmite Reuters.

Reprezentanții Statelor Unite și Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă în Florida pentru o nouă rundă de discuții, care au continuat și duminică. Rusia nu participă la întâlnire, deși inițial se credea că o va face, iar acestea trebuiau să aibă loc la Abu Dhabi.

Delegația americană este condusă de emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

Apelul președintelui ucrainean

Zelenski a pledat pentru acțiuni mai dure împotriva flotei din umbră a Rusiei, o rețea vastă de nave folosite pentru a exporta petrol în ciuda sancțiunilor occidentale.

Președintele Ucrainei spune că veniturile din petrol „oferă Rusiei un sentiment de impunitate și capacitatea de a continua războiul”.

„De aceea, presiunea trebuie să continue, iar sancțiunile trebuie să funcționeze”, a declarat liderul ucrainean, duminică, într-o postare pe platforma X.

„Flota din umbră a Rusiei nu trebuie să se simtă în siguranță în apele europene sau în oriunde altundeva. Navele petroliere care deservesc bugetul de război pot și trebuie oprite și blocate, nu doar eliberate”, a continuat el.

Săptămâna trecută, forțele navale franceze au confiscat în vestul Mării Mediterane un tanc petrolier despre care președintele Emmanuel Macron a spus că face parte din flota din umbră a Rusiei.

Această flotă, care s-a mărit în contextul sancțiunilor menite să reducă veniturile Rusiei din sectorul petrolier, a contribuit la menținerea fluxului de exporturi de petrol rusesc.

Alegeri și concesii teritoriale

Printre elementele planului de pace promovat de SUA se numără organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina și concesii teritoriale ale Kievului.

Zelenski, al cărui mandat a expirat deja, este presat din nou de Trump să organizeze alegeri.

Legislația din Ucraina interzice organizarea de alegeri în timp de război, dar Zelenski a spus că țara este gata să facă un scrutin dacă Statele Unite asigură o încetare a focului de două luni și garanții de securitate.

Fostul șef al armatei Valeri Zalujnîi, acum ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, considerat un potențial candidat, consideră că Ucraina nu are nevoie de alegeri în acest moment, ci de o pace câștigată prin război.

„Ceea ce are nevoie Ucraina nu este timp pentru a se pregăti și a organiza alegeri, ci o pace câștigată prin război, care va asigura un viitor pentru copiii noștri”, a scris el într-un articol publicat duminică de publicația ucraineană NV.