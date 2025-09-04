Zelenski: Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, aşa cum a propus miercuri şeful Kremlinului.

„O întâlnire cu Putin este necesară. Am susţinut propunerile în toate sensurile. Dar consider că, dacă se doreşte eşuarea unei întâlniri, mi s-ar propune să merg la Moscova”, a spus Zelenski într-o conferinţă de presă, potrivit Le Figaro, citat de News.ro.

„Dar dacă Rusia vorbeşte despre o întâlnire, acesta este un prim pas”, a adăugat el.

„Întâlnirile dintre liderii maturi trebuie să aibă deja în vedere rezultatele, iar acesta este sfârşitul războiului”, a explicat Volodimir Zelenski, lăsând să se înţeleagă că nu are încredere în seriozitatea lui Vladimir Putin.

„Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova”, a declarat sfidător Vladimir Putin, miercuri, la Beijing, după ce îi contestase legitimitatea de preşedinte a liderului de la Kiev. În aceeaşi declaraţie, el avertizase însă că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina pe cale militară, dacă negocierile cu Kievul eşuează, asigurând că trupele sale rămân „în ofensivă” pe întreg frontul ucrainean.

Volodimir Zelenski a sosit miercuri seara la Paris, unde a pus la punct împreună cu gazda sa, preşedintele Emmanuel Macron, detaliile garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace cu Rusia. Acestea, precum şi continuarea ajutorului pentru Ucraina, au fost discutate cu joi cu cei aproximativ 30 de lideri din Coaliţia de Voinţă, ulterior având loc şi o convorbire la telefon cu preşedintele Donald Trump.