Zelenski condamnă lipsa unui răspuns din partea SUA la „refuzul” lui Putin cu privire la un armistiţiu

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat duminică absenţa unui „răspuns” din partea Statelor Unite la „refuzul” preşedintelui rus Vladimir Putin de a accepta o încetare completă şi necondiţionată a ostilităţilor în Ucraina, după noi atacuri soldate cu victime, în special la Kiev, relatează AFP.

În martie, Statele Unite au propus o încetare a focului de 30 de zile, pe care Kievul a acceptat-o.

Dar preşedintele american Donald Trump, care s-a apropiat de Vladimir Putin, nu a reuşit să obţină de la Moscova decât un acord pentru un armistiţiu în Marea Neagră şi un moratoriu foarte vag asupra loviturilor contra infrastructurilor energetice, pe care ambele părţi se acuză reciproc de încălcare, amintește News.ro.

„Ucraina a acceptat propunerea americană pentru o încetare totală şi necondiţionată a focului. Putin refuză”, a declarat Volodimir Zelenski în discursul său zilnic către naţiune.

„Aşteptăm un răspuns din partea Statelor Unite – până acum, nu a existat niciun răspuns”, a criticat el, spunând că aşteaptă o acţiune din partea europenilor şi a „tuturor celor din lume care doresc pacea”.

Today's Russian attack included missiles launched from the waters of the Black Sea. Our partners know exactly which vessels were involved and from which part of the sea the launch occurred. This is one of the reasons why Russia is distorting diplomacy, why it is refusing to agree…