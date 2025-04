Zelenski denunţă reacţia „slabă” a ambasadei SUA la atacul sângeros din Krivoi Rog: Le e frică și să pronunţe cuvântul „rusesc”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat sâmbătă reacţia „slabă” a ambasadei SUA în Ucraina la atacul mortal produs cu o zi înainte în Krivoi Rog, reproşându-i în special că i-a fost „teamă” să spună că racheta care l-a provocat a venit din Rusia, informează News.ro citând agenția France Presse.

Un atac rusesc cu rachetă a ucis 19 persoane, inclusiv mai mulţi minori, într-o zonă rezidenţială şi lângă un loc de joacă pentru copii în acest oraş din centrul Ucrainei, potrivit autorităţilor locale.

Ambasadoarea SUA în Ucraina, Bridget Brink, s-a declarat vineri seară „îngrozită” de acest „atac cu rachetă balistică”, fără a menţiona sursa acestuia.

„Din păcate, reacţia ambasadei americane este neplăcut de uimitoare: o ţară şi un popor atât de puternice, şi o reacţie atât de slabă”, a criticat sâmbătă Volodimir Zelenski.

„Le este chiar frică să pronunţe cuvântul ‘rusesc’ atunci când vorbesc despre racheta care a ucis copiii”, a adăugat el pe reţelele de socializare.

Statele Unite au fost principalul aliat al Ucrainei, sprijinind-o militar şi financiar de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, dar preşedintele Donald Trump şi-a intensificat criticile la adresa lui Volodimir Zelenski în ultimele luni.

Atacul de vineri, unul dintre cele mai grave din ultimele săptămâni, a fost deosebit de şocant, nu în ultimul rând din cauza vârstei tinere a unora dintre victime. Minorii care au murit aveau vârste cuprinse între 3 şi 17 ani, potrivit lui Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski a repetat o altă parte a declaraţiei ambasadoarei SUA, în care aceasta a spus că acest tip de atac este „motivul pentru care războiul trebuie să se încheie”.

„Da, războiul trebuie să se încheie. Dar pentru a face acest lucru, nu trebuie să ne fie teamă să spunem lucrurilor pe nume. Nu trebuie să ne fie teamă să punem presiune pe singura persoană care continuă acest război şi ignoră toate propunerile lumii de a-i pune capăt”, a spus el.

Tragically, three-year-old Tymofii died in the hospital today. Seven-year-old Radyslav. Arina, who will forever be seven as well. Nine-year-old Herman. Fifteen-year-old Danylo. Fifteen-year-old Mykyta. Fifteen-year-old Alina. Kostiantyn, who will forever be sixteen. Nikita –… pic.twitter.com/3jz4XS0YgI