VIDEO Atac sângeros al Rusiei, cu rachetă balistică, asupra Krivoi Rog, oraşul natal al lui Zelenski. Cel puțin 14 morți, peste 50 de răniți

Un atac cu rachetă balistică lansat de Rusia asupra orașului ucrainean Krivoi Rog, vineri seară, a lovit o zonă rezidenţială, cel puțin 14 persoane fiind ucise, a informat guvernatorul regional, transmite Reuters.

Alte peste 50 de persoane au fost rănite, a precizat un oficial local.

Racheta a căzut în apropierea unui loc de joacă pentru copii, relatează Ukrainska Pravda.

De altfel, cinci dintre persoanele ucise erau copii, potrivit autorităţilor locale.

În oraş au izbucnit incendii în urma atacului, iar mai multe blocuri de locuinţe au fost avariate.

At least 12 people were killed and over 50 injured after a Russian ballistic missile strike hit a residential area in Kryvyi Rih — President Zelensky’s hometown — on Friday evening.



Rescue teams are rushing to the scene. pic.twitter.com/3SXQW0EuOX