Zelenski despre negocierile de pace: Controlul asupra regiunii Donețk și a centralei nucleare Zaporojie sunt chestiunile cheie încă nerezolvate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că statutul centralei nucleare de la Zaporojie și controlul asupra regiunii ucrainene estice Donetsk și sunt cele două puncte principale care rămân „nerezolvate” în negocierile pentru încetarea războiului cu Rusia.

„Teritoriile din regiunea Donețk și tot ce ține de acestea, precum și centrala nucleară de la Zaporojie. Acestea sunt cele două subiecte pe care continuăm să le discutăm” cu Washingtonul, care a propus celor două tabere un plan de încheiere a conflictului, le-a declarat Zelenski mai multor jurnaliști, printre care și cei de la AFP.

Preşedintele francez Emmanuel Macron și Keir premierul britanic Keir Starmer prezidează joi o nouă reuniune prin videoconferință a „Coaliţiei de Voinţă”, care reunește țări susținătoare ale Kievului dispuse să îi ofere garanții de securitate în cadrul unui eventual armistițiu sau acord de pace viitor. La aceasta participă și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că discuții suplimentare sunt planificate cu oficialii americani în acest weekend și că o reuniune internațională mai amplă privind Ucraina „ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare”.

Merz a a anunțat totodată că președintele american Donald Trump a primit o nouă propunere care prezintă concesiile teritoriale pe care Ucraina ar fi dispusă să le ia în considerare pentru a pune capăt războiului.