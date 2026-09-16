Zelenski afirmă că Rusia a încercat de două ori să-i atace avionul cu drone, în spațiul aerian al Moldovei

Rusia a atacat de două ori, la distanță de câteva zile, în Republica Moldova cu drone pentru că Volodimir Zelenski traversa țara, a acuzat președintele ucrainean într-un interviu acordat CBS News, publicat pe 15 septembrie.

Prima tentativă a avut loc în urmă cu aproape o săptămână, când liderul ucrainean se afla în drum spre Norvegia pentru a se întâlni cu premierul norvegian Jonas Gahr Støre, înaintea funeraliilor regelui Harald al V-lea.

„Avionul meu prezidențial se afla în Republica Moldova, motiv pentru care au atacat Republica Moldova”, a spus Zelenski.

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a vorbit și el anterior despre acest incident, spunând că avionul lui Zelenski a fost „aproape lovit” de o dronă în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timp ce liderul ucrainean decola spre Oslo pentru o vizită, pe 9 septembrie.

Oficialii ucraineni au declarat ulterior că toți membrii delegației prezidențiale erau în siguranță.

A doua tentativă

Ulterior, Zelenski a călătorit în Islanda și Canada, unde a semnat un parteneriat pe 100 de ani cu Ottawa, înainte de a reveni în Ucraina prin Republica Moldova.

„Nu am comunicat acest lucru presei. Da, dar când ne-am întors acasă – tot prin Chișinău – ei au procedat la fel… Nu am încredere în ei. Cred că știau”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a adăugat că este posibil ca Rusia să nu fi dorit să-l atace „personal” și a fost de acord, la întrebarea adresată, că asta a făcut parte dintr-o strategie a Moscovei de a-l intimida pe el și pe alți lideri străini.