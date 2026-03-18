Zelenski, discurs manifest la Londra despre pericolul dronelor pentru Europa. „Nu doar un bogat nebun ca Putin își poate permite asta”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, marți, la Westminster, că „atacurile în masă nu mai costă miliarde” pe măsură ce tehnologia dronelor avansează, iar națiunile europene trebuie să fie pregătite „pentru orice fel de atac, inclusiv din partea actorilor non-statali, rețele infracționale, grupări teroriste și atacatori singuratici care pot obține acces la astfel de tehnologii”, a transmis The Guardian.

„Costă mult mai puțin. Din păcate, nu numai un nebun bogat ca Putin își mai poate permite asta”, a declarat Volodimir Zelenski.

Conflictul din Orientul Mijlociu, a sugerat el, „nu este un război îndepărtat pentru Ucraina”, având în vedere partajarea de tehnologie militară dintre Iran și Rusia.

„Dacă răul învinge, evoluția războiului va traversa orice distanță pe pământ, niciun ocean nu va ajuta, niciun deșert, niciun munte (…). Regimurile din Rusia și Iran sunt frați de ură și de aceea sunt frați de arme. Nu vrem ca un astfel de regim să amenințe Europa sau pe partenerii noștri”, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski a acuzat Rusia că folosește inovația „pentru a ucide”.

„Nu spunem că Rusia nu poate inova. Poate, dar o face pentru a ucide, a mutila, a distruge. Asta face cel mai bine, la fel ca ayatollahii, o puteți vedea în modul în care Shahed-urile au evoluat (…) în drone care sunt mai rapide, mai mortale și folosesc deja inteligența artificială”, a mai declarat șeful statului ucrainean.

Parteneriat cu Marea Britanie pentru contracararea dronelor

Cu ocazia vizitei la Londra, președintele Ucrainei și premierul britanic au bătut palma pentru un nou parteneriat în apărare, menit să contracareze dronele de atac ieftine, potrivit BBC.

Acordul va aduce laolaltă „expertiza ucraineană și baza industrială a Regatului Unit” pentru a fabrica și furniza drone și alte capacități, conform comunicatului transmis de Downing Street.

Parteneriatul prevede și o cooperare mai strânsă cu țări terțe în domeniul industriilor de apărare, ca parte a eforturilor de consolidare a securității internaționale.

Premierul Keir Starmer a spus că „atenția trebuie să rămână asupra Ucrainei” în ciuda războiului din Orientul Mijlociu, precum și că președintele rus Vladimir „Putin nu trebuie să fie cel care are de câștigat dintr-un conflict în Iran, fie că este vorba despre prețurile petrolului sau renunțarea la sancțiuni”.

Luni, Financial Times a scris că liderii europeni au încercat să mențină Ucraina în prim-plan după ce a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu. Zelenski a fost vineri la Paris, context în care un oficial de la Élysée a reclamat un „efect de eclipsare” al conflictului dintre SUA-Israel și Iran.