Ucraina așteaptă aprobarea lui Trump: Documentul cu garanțiile de securitate, pe masa președintelui american

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că documentul cu textul garanției bilaterale de securitate între Kiev și Washington este „practic pregătit” și urmează să fie finalizat împreună cu președintele american Donald Trump, informează Reuters.

Ca piatră de temelie a oricărui acord postbelic, Ucraina a căutat să obțină garanții solide care să angajeze SUA și alți aliați occidentali să vină în ajutorul Ucrainei în cazul în care Rusia ar invada din nou.

Emisarii ucrainieni și americani, alături de o coaliție de aliați ai Ucrainei, au negociat la Paris în această săptămână pentru a aplana dezacordurile rămase într-un cadru de pace pe care Washingtonul încearcă să-l discute cu Kievul înainte de a-l prezenta Rusiei. Marți, SUA au aprobat pentru prima dată ideea de a oferi garanții de securitate Ucrainei.

„Documentul bilateral privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este acum practic gata pentru finalizare la cel mai înalt nivel, cu președintele (Trump)”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

El a precizat că întâlnirile de miercuri dintre reprezentanții Ucrainei și ai SUA, de la Paris, au abordat „probleme complexe” din cadrul acordului în discuție menit să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani și că Kievul și-a prezentat soluțiile pentru aceste chestiuni.

Liderul ucrainean a cerut mai multă presiune asupra Rusiei după noi atacuri cu rachete rusești asupra infrastructurii energetice, efectuate miercuri, argumentând că credibilitatea viitoarelor garanții de securitate trebuie demonstrată printr-un răspuns în această etapă.

Sub administrația Trump, Washingtonul și-a schimbat poziția de susținător necondiționat al Kievului în cea de mediator care încurajează ambele părți să ajungă la un acord de pace și va încerca să convingă Moscova să semneze acordul pe care îl negociază cu Ucraina.

Zelenski a afirmat că, deși cadrul acordului este convenit în proporție de 90%, rămân încă probleme spinoase legate de controlul centralei nucleare de la Zaporojie, precum și de revendicările Rusiei ca Kievul să cedeze o parte strategică importantă din teritoriul estic al Ucrainei, pe care Moscova nu a reușit să o cucerească în cei aproape patru ani de război.

„Înțelegem că partea americană se va angaja în discuții cu Rusia și așteptăm feedback cu privire la disponibilitatea reală a agresorului de a pune capăt războiului”, a mai scris Zelenski în postarea lui din mediul online.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026

El a adăugat că echipele de negociatori au discutat și despre documentele referitoare la redresarea postbelică și dezvoltarea economică a Ucrainei.

Anul trecut, Banca Mondială a estimat costul reconstrucției și redresării Ucrainei la 524 de miliarde de dolari, în timp ce administrația Trump a încercat să obțină beneficii economice și acces privilegiat pentru SUA în Ucraina după război.