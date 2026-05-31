Zelenski, după declarația lui Nicușor Dan despre proveniența dronei prăbușite la Galați: „Cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a mulţumit, duminică seară, preşedintelui Nicuşor Dan pentru claritate şi chiar a distribuit pe reţelele de socializare precizările pe care acesta le-a oferit cu privire la drona rusească care a lovit un bloc din Galaţi. „Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”, a transmis Zelenski, anunţând că Ucraina este pregătită să lucreze cu partenerii săi „pentru a contracara ameninţările comune şi a întări protecţia vieţii”, notează News.ro.

„Mulţumesc pentru claritate, dragă Nicuşor Dan. Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin şi demonstrează că manipulările Rusiei nu ţin”, a transmis preşedintele ucrainean.

Acesta anunţă că „Ucraina este pregătită să colaboreze îndeaproape pentru a contracara ameninţările comune şi a întări protecţia vieţii — nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru România prietenoasă şi restul Europei”.

Thank you for your clarity, dear @NicusorDanRO. Facts are the best cure to Putin’s lies and they prove that Russia’s manipulations will not pass. Ukraine is ready to work closely together to counter common threats and strengthen the protection of life — not only for our country,… https://t.co/wdlM90EAIO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 31, 2026

Nicușor Dan: „Singurul responsabil e Rusia”

Potrivit președintelui Nicușor Dan, „concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român” este că drona care a căzut pe blocul de locuințe din municipiul Galați, în noaptea de joi spre vineri, era una de proveniență rusească, de tip Geran-2.

Nicușor Dan spune că această concluzie a fost trasă „pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice”.

„Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice «ГЕРАН-2», iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă”, a explicat șeful statului.

El a precizat că raportul arată și că „marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani”.