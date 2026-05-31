Zelenski, după declarația lui Nicușor Dan despre proveniența dronei prăbușite la Galați: „Cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”

Ana Teșcan
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a mulţumit, duminică seară, preşedintelui Nicuşor Dan pentru claritate şi chiar a distribuit pe reţelele de socializare precizările pe care acesta le-a oferit cu privire la drona rusească care a lovit un bloc din Galaţi. „Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”, a transmis Zelenski, anunţând că Ucraina este pregătită să lucreze cu partenerii săi „pentru a contracara ameninţările comune şi a întări protecţia vieţii”, notează News.ro.

„Mulţumesc pentru claritate, dragă Nicuşor Dan. Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin şi demonstrează că manipulările Rusiei nu ţin”, a transmis preşedintele ucrainean.

Acesta anunţă că „Ucraina este pregătită să colaboreze îndeaproape pentru a contracara ameninţările comune şi a întări protecţia vieţii — nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru România prietenoasă şi restul Europei”.

Nicușor Dan: „Singurul responsabil e Rusia”

Potrivit președintelui Nicușor Dan, „concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român” este că drona care a căzut pe blocul de locuințe din municipiul Galați, în noaptea de joi spre vineri, era una de proveniență rusească, de tip Geran-2.

Nicușor Dan spune că această concluzie a fost trasă „pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice”.

„Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice «ГЕРАН-2», iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă”, a explicat șeful statului.

El a precizat că raportul arată și că „marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani”.