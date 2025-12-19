Zelenski este acuzat din nou de lipsă de recunoștință. Răspunsul președintelui ucrainean pentru Karol Nawrocki

Preşedintele polonez, Karol Nawrocki, i-a reproşat vineri omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, lipsa de recunoştinţă pe care, potrivit lui, Ucraina a manifestat-o în pofida ajutorului primit din partea Poloniei, în timp ce liderul ucrainean a mizat pe o relansare a relaţiilor bilaterale după întâlnirea pe care au avut-o la Varşovia, informează EFE, preluată de Agerpres. În februarie, acuzații similare au fost formulate și de către vicepreședintele SUA JD Vance, care într-o întrevedere la Casa Albă i-a reproșat lui Zelenski că nu a mulțumit pentru asistența primită de la Statel Unite de la începutul războiului cu Rusia.

În cadrul unei conferinţe de presă după cea de-a cincea vizită oficială a preşedintelui Zelenski în Polonia, Nawrocki, care şi-a exprimat în repetate rânduri refuzul ca Ucraina să se integreze pe termen scurt în Uniunea Europeană sau NATO, a transmis nemulţumirea care, potrivit lui, există în societatea poloneză din cauza lipsei de apreciere pentru sprijinul oferit.

„Polonezii au impresia că efortul nostru sau ajutorul pe toate fronturile către Ucraina nu au fost primite cu recunoştinţa şi înţelegerea cuvenite”, a transmis preşedintele polonez.

Nawrocki, care a preluat funcţia de şef al statului în această vară, a subliniat că, din 2022, ţara sa a alocat 4,91% din PIB pentru sprijinul umanitar şi militar al Ucrainei.

În ceea ce priveşte o încheiere negociată a războiului, preşedintele polonez a plasat Statele Unite în centrul soluţiei şi a afirmat că preşedintele american, Donald Trump, „este singurul lider din lume care este dispus să îl oblige pe Vladimir Putin să semneze un acord de pace”.

Potrivit lui Nawrocki, participarea lui Trump reprezintă în sine „o garanţie” pentru a asigura păstrarea integrităţii teritoriale a Ucrainei şi securitatea regională.

Concesiile făcute de Zelenski

În schimb, Zelenski a calificat întâlnirea drept „foarte pozitivă”. El şi-a exprimat dorinţa de a depăşi tensiunile care au subminat relaţiile bilaterale în ultimii ani şi a pledat pentru a scrie „o pagină nouă, şi mai importantă, în relaţiile noastre”.

Preşedintele ucrainean şi-a exprimat disponibilitatea de a permite reluarea exhumărilor civililor polonezi masacraţi de naţionalişti ucraineni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în actuala regiune Volînia, unde Polonia doreşte să realizeze 26 de săpături pentru a recupera rămăşiţele pământeşti ale victimelor poloneze.

„Timp de secole am trăit ca vecini, dar există şi pagini tragice în istoria noastră. Respectăm memoria voastră a ceea ce s-a întâmplat şi ne bazăm pe respectul vostru faţă de memoria noastră”, a declarat Zelenski.

În final, cei doi lideri au subliniat progresele realizate în cooperarea bilaterală. Astfel, Zelenski a oferit Poloniei consultanţă militară în domeniul „protecţiei împotriva dronelor”. De asemenea, el a reafirmat că „vom fi bucuroşi să vedem companii poloneze implicate în reconstrucţia ţării noastre”.

La rândul său, Nawrocki a subliniat că Polonia aspiră să devină un centru energetic regional, datorită, parţial, comerţului cu Ucraina, şi a subliniat că „15% din energia care ajunge în Ucraina este transportată deja prin terminalul polonez de la Świnoujście (nord).

Întâlnirea tensionată de la Casa Albă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mers pe 26 februarie la Casa Albă pentru o discuție cu omologul său american, însă dialogul a devenit tensionat pe parcurs. Donald Trump și vicepreședintele JD Vance l-au acuzat că este lipsit de respect și nerecunoscător, avertizându-l că SUA se vor retrage din încercările de a obține o pace dacă autoritățile de la Kiev nu încearcă să ajungă la un acord pentru încheierea războiului.

„Ai spus mulțumesc măcar o dată? În toată întâlnirea asta ai spus mulțumesc? Ai fost în Pennsylvania și ai făcut campanie pentru opoziție în octombrie. Oferă niște cuvinte de apreciere pentru Statele Unite ale Americii și pentru președintele care încearcă să îți salveze țara”, i-a spus JD Vance.

„Te rog, crezi că dacă vorbești foarte tare despre război…”, a încercat să îi răspundă Zelenski.

Trump l-a întrerupt și a apărat tonul lui JD Vance, atrăgându-i atenția președintelui ucrainean. „Nu vorbește tare, nu vorbește tare. Țara ta este într-o mare problemă. Așteaptă un minut, ai vorbit destul. Țara ta este într-o mare problemă. Nu câștigi, nu câștigi asta. Ai o nenorocită de șansă de a ieși OK datorită nouă”, i-a spus Trump lui Zelenski.