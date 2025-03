Zelenski face o schimbare majoră la vârful armatei ucrainene în timp ce trupele Kievului se retrag din regiunea rusă Kursk

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit duminică pe generalul de divizie Andrii Hnatov șef al Statului Major general al armatei, informează Reuters și dpa, citate de Agerpres.

Un decret publicat pe site-ul administrației prezidențiale anunță că generalul Hnatov, adjunctul șefului de Stat Major, îl va înlocui pe general-locotenentul Anatoli Barhilevici.

„Ne transformăm constant forțele armate pentru a le face și mai apte de luptă. Pentru a reuși acest lucru, modificăm sistemul de gestionare și introducem standarde clare”, a declarat ministrul apărării, Rustem Umerov, într-un comunicat.

Hnatov are 27 de ani de experiență în armată, în care a trecut de la comanda unei brigăzi de pușcași marini la conducerea de trupe în regiunea Donețk.

Volodymyr Zelenskyy officially appointed Major General Andrii Hnatov as the new head of the AFU General Staff. Here are the key facts about him.



Hnatov is one of the officers who formed the renewed Marine Corps after Ukrainian units left occupied Crimea. He himself served in… pic.twitter.com/i6dfIuUner