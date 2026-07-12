Zelenski i-a convocat pe rând cei mai importanți oameni din stat. Cine sunt favoriții pentru șefia Guvernului

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a primit duminică pe rând, după ce a discutat cu premierul demisionar Iulia Svîrîdenko, pe preşedintele consiliului de administraţie al „Naftogaz”, Serhii Koreţki, pe ministrul energiei, Denis Şmîhal (fost premier), pe şeful Ministerului Afacerilor Interne, Ihor Klîmenko, pe ministrul apărării, Mihail Fedorov, şi pe primarul oraşului Harkov, Ihor Terehov, potrivit postărilor pe care le-a făcut şeful statului ucrainean pe reţelele sociale.

Duminică, Zelenski s-a întâlnit cu Iulia Svîrîdenko, după care a anunţat că aceasta va părăsi funcţia de şef al guvernului şi va conduce „o nouă direcţie importantă în relaţiile cu un partener-cheie”.

Ulterior, Zelenski s-a întâlnit cu Serhii Koreţki, şeful Naftogaz, notează News.ro.

„Îi sunt recunoscător pentru conducerea eficientă a companiilor strategice de stat din Ucraina, Ukrnafta şi Naftogaz. Acesta este un sector extrem de complex, în care se intersectează numeroase interese, şi este important faptul că Serhii s-a asigurat că interesele naţionale ale Ucrainei au fost respectate în cadrul activităţii acestor companii”, a scris Zelenski pe X.

Preşedintele a discutat şi cu Denis Şmîhal, ministrul energiei, despre faptul că „în acest moment sunt necesare măsuri noi şi mai decisive pentru protejarea sectorului energetic şi a obiectivelor strategice de infrastructură pe întreg teritoriul Ucrainei”.

„Este important că, la nivel interguvernamental, avem acorduri solide pentru Ucraina, în special în domeniul energetic şi al reconstrucţiei. Trebuie să punem în aplicare toate acestea la timp. Însă, în prezent, acordurile încheiate nu sunt suficiente, de aceea am discutat asupra aspectelor pe care trebuie să ne concentrăm în următoarele săptămâni şi luni”, a scris Zelenski pe X.

În cadrul întâlnirii cu Ihor Klîmenko, ministrul de interne, s-au discutat despre „provocările urgente la care statul trebuie să răspundă”, precum şi despre soluţii şi resurse suplimentare care pot contribui la îndeplinirea sarcinilor stabilite.

Ulterior, a apărut o informare privind întâlnirea preşedintelui cu Mihailo Fedorov, ministrul apărării. „Trebuie continuată şi transformarea tuturor proceselor din Forţele de Apărare ale Ucrainei, care pot susţine motivaţia soldaţilor noştri, precum şi asigurarea personalului pentru brigăzile de luptă”, a subliniat Zelenski.

La scurt timp după aceea, preşedintele a anunţat şi o întâlnire cu Ihor Terehov, primarul din Harkov. „Am discutat despre modul în care este organizată colaborarea dintre autorităţile centrale, regionale şi locale, despre nevoile cheie ale comunităţilor noastre şi despre perspectivele punerii în aplicare a deciziilor care se află în curs de elaborare. Planurile de rezilienţă trebuie puse în aplicare cât mai repede posibil. Experienţa oraşului Harkov în sprijinirea populaţiei poate fi extinsă şi la alte oraşe şi comunităţi ale noastre”, a scris Zelenski pe X.

Potrivit surselor publicaţiei Ukrainska Pravda, printre posibilii candidaţi la funcţia de şef al guvernului sunt luaţi în considerare Koreţki, Şmîhal, Fedorov şi Terehov.

Iulia Svîrîdenko, prima femeie premier pe timp de război din Ucraina, a fost în funcție doar un an

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a a anunțat duminica această că vrea o remaniere guvernamentală și a propus înlocuirea prim-ministrului Iulia Svîrîdenko, la un an de la preluarea funcției.

„Îi sunt recunoscător Iuliei pentru activitatea sa clară, constantă și eficientă în calitate de prim-ministru, pentru anii de activitate productivă în cadrul echipei Ucrainei, și i-am oferit ocazia de a conduce un domeniu nou și important al relațiilor cu un partener-cheie”, a declarat Zelenski pe X.

Zelenski a motivat că schimbările de la nivelul Executivului sunt necesare pentru că „Ucraina își schimbă strategia politică”.

Liderul ucrainean a subliniat că în acest context pentru fiecare direcție prioritară de politică externă a țării invadate de Rusia va fi responsabilă „o persoană concretă, cu o experiență semnificativă, capabilă să pună în practică ceea ce convenim la nivel de lideri și ceea ce așteaptă poporul ucrainean”.

Svîrîdenko a preluat șefia Guvernului de la Kiev în iulie 2025. Numirea ei a fost susținută de președintele ucrainean, ca parte a celei mai mari remanieri guvernamentale de la începutul invaziei rusești, în februarie 2022.