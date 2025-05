Zelenski i-a transmis lui Vladimir Putin un mesaj de două cuvinte din Turcia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis din Turcia, unde se află pentru negocieri de pace cu Moscova, un mesaj de două cuvinte omologului său rus Vladimir Putin, relatează Lenta.

„Sunt aici”, a spus Zelenski, răspunzând la întrebările jurnaliștilor despre ce ar dori să îi transmită liderului rus.

În plus, el a pus sub semnul întrebării dacă delegația rusă are mandatul de a lua decizii în numele Moscovei și a evaluat componența echipei de negocieri ruse drept „decorativă” și alcătuită din „marionete”.

„Nivelul (delegației) ruse nu-mi este cunoscut oficial, dar din câte vedem, pare mai degrabă la un nivel decorativ. Trebuie să înțelegem ce nivel are delegația rusă, ce mandat are și dacă poate lua vreo decizie”, a spus Zelenski.

Amintim că Vladimir Putin a propus duminică negocieri directe cu Ucraina joi, la Istanbul, „fără nicio condiție prealabilă”. Kremlinul a păstrat suspansul privind cine va merge în Turcia până miercuri noapte, când a anunțat că din delegație vor face parte consilierul prezidențial Vladimir Medinski și ministrul adjunct al apărării Alexander Fomin.

După ce Moscova a anunțat componența delegației, un oficial american a declarat că Trump, care se află într-un turneu în Orientul Mijlociu cu vizite în trei țări, nu va participa nici el, deși liderul american declarase anterior că ia în considerare varianta de a merge la Istanbul.

Rusia, reacție furioasă la comentariile lui Zelenski

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat dur la criticile lui Zelenski referitoare la nivelul delegației ruse.

„Cine folosește cuvântul ‘marionetă’? Un clown? Un ratat? Cineva fără niciun fel de educație”, a declarat Zaharova.

Ministrul rus de Externe l-a calificat joi pe Zelenski drept „penibil” pentru că a cerut ca omologul său rus Vladimir Putin să participe în persoană la discuțiile directe dintre Kiev și Moscova care urmează să aibă loc la Istanbul.

„În primul rând, Zelenski a spus că a cerut ca Putin să vină în persoană. Ei bine, el este penibil”, a declarat Serghei Lavrov într-un discurs adresat diplomaților de la Moscova, difuzat pe site-ul Ministerului rus de Externe.

Vladimir Medinski, negociatorul-șef al delegației ruse, a declarat în schimb că „obiectivul” discuțiilor programate joi în Turcia cu Kievul este de a „stabili o pace durabilă” în Ucraina.

El s-a declarat totodată „hotărât”, împreună cu delegația sa, „să desfășoare o activitate profesionistă serioasă“.

„Obiectivul negocierilor directe propuse de Vladimir Putin este de a stabili o pace durabilă și solidă prin eliminarea cauzelor profunde ale conflictului”, a scris Vladimir Medinski pe Telegram.

Ultimele evoluții privind negocierile de pace sunt transmise LIVETEXT de HOTNEWS.RO.