Zelenski, ieșire publică după marele atac asupra Crimeei: „Un răspuns just”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus duminică dimineață, după marele atac aerian asupra Peninsulei Crimeea, că acesta este un răspuns la „atacurile brutale ale Rusiei împotriva poporului nostru”.

„Noaptea trecută, sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune au vizat logistica militară a ocupanților, industria petrolieră și apărarea aeriană. Toate acestea reprezintă un răspuns just la atacurile brutale ale Rusiei împotriva poporului nostru“, a scris liderul ucrainean pe conturile sale de pe rețelele de socializare.

El a mulțumit armatei și serviciilor speciale și de informații „pentru acțiunea lor încununată de succes, desfășurată la o distanță de aproximativ 300 de kilometri de linia frontului.”

Zelenski a spus că au fost au fost lovite ținte de pe ambele părți ale Podului Kerci: „infrastructura logistică maritimă utilizată pentru transportul petrolului în regiunea Krasnodar și un depozit de petrol din orașul Kerci, aflat sub ocupație temporară. În plus, au fost lovite cu succes obiective de logistică militară, precum și patru stații radar aparținând sistemelor S-400 și două sisteme Pantsir.”

Last night, our long-range sanctions targeted the occupiers’ military logistics, oil industry, and air defense. All of this is a just response to Russia’s brutal attacks against our people. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the… pic.twitter.com/90APquETQT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2026

Declarațiile lui Zelenski vin după ce au apărut informații privind explozii și incendii în numeroase părți din Crimeea.

Podul Kerci a fost închis temporat, iar guvernatorul pus de Moscova în Peninsulă a anunțat că au fost oprite total vânzările de combustibili pentru cetățenii și firmele din Crimeea.