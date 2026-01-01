Zelenski, în mesajul de Anul Nou către ucraineni: Acordul de pace este gata în proporţie de 90%. Mai rămân 10%, care conțin totul

Preşedintele Volodimir Zelenski a spus, în discursul său de Anul Nou adresat naţiunii, că Ucraina vrea încetarea războiului, dar nu cu orice preţ, și că nu va semna un acord de pace „slab”, care nu ar face decât să prelungească războiul.

Aşezat în biroul său, cu un brad de Crăciun în fundal, Zelenski a spus că ucrainenii sunt epuizaţi după aproape patru ani de război – o durată mai mare decât ocupaţia germană a multor oraşe ucrainene în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – dar nu sunt pregătiţi să renunţe.

„Vrem sfârşitul războiului, dar nu sfârşitul Ucrainei”

„Ce vrea Ucraina? Pace? Da. Cu orice preţ? Nu. Vrem sfârşitul războiului, dar nu sfârşitul Ucrainei. „Suntem obosiţi? Foarte. Înseamnă asta că suntem gata să ne predăm? Oricine crede asta se înşală profund”, a declarat Zelenski, citat de News.ro.

El a spus că orice semnătură „pusă pe acorduri slabe nu ar face decât să alimenteze războiul”.

„Semnătura mea va fi pusă pe un acord puternic. Şi exact ăsta este scopul fiecărei întâlniri, al fiecărui telefon, al fiecărei decizii în acest moment. Să asigurăm o pace puternică pentru toată lumea, nu pentru o zi, o săptămână sau două luni, ci o pace pentru ani de zile”, a afirmat președintele Ucrainei.

Zelenski a declarat că săptămânile de diplomaţie sub conducerea SUA, inclusiv discuţiile sale din weekendul trecut cu preşedintele american Donald Trump în Florida, au dus la un acord de pace care este aproape gata:

„Acordul de pace este gata în proporţie de 90%, mai rămân 10%. Acele 10% conţin totul, sunt cele 10% care vor determina soarta păcii, soarta Ucrainei şi a Europei şi modul în care vor trăi oamenii”.

Principalul obstacol în calea finalizării acordului este cine ce părţi va controla din teritoriul Ucrainei.

Rusia deţine aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei în sud şi est, dar liderul rus Vladimir Putin doreşte ca Ucraina să se retragă din părţi ale regiunii Donbas din est, pe care forţele Moscovei nu au reuşit să le captureze.

„Mai crede cineva în minciunile Rusiei? Din păcate, da”

Kievul doreşte ca harta să rămână neschimbată, la liniile de luptă actuale, iar Zelenski a respins ca fiind „minciună” cererile Rusiei de retragere completă din Donbas în schimbul promisiunii că se va încheia războiul.

„Ieşiţi din Donbas şi totul se va termina. Aşa sună în traducere din rusă această minciună. Traducere în ucraineană, engleză, germană, franceză şi, de fapt, în orice limbă din lume. Mai crede cineva în ele? Din păcate, da. Pentru că prea des adevărul este evitat şi numit diplomaţie, când de fapt este pur şi simplu o minciună deghizată.

Rusia nu îşi încheie singură războaiele. Nu a existat în istorie un război pe care să-l fi încheiat din proprie iniţiativă. Doar presiunea din partea altora, doar constrângerea din partea altora, pe care ei înşişi o numesc „gest de bunăvoinţă”. Aşa a fost în toţi anii în care Rusia a fost în război cu cineva, adică în toţi anii existenţei sale. Toate ţările cu care Moscova a fost în război la diferite momente pot confirma acest lucru. Polonia, Turcia, Finlanda, Siria, Georgia, Abhazia, Osetia, Cecenia – şi lista poate continua la nesfârşit, deoarece aproape întreg teritoriul Rusiei a fost cucerit prin războaie. Iată cu cine avem de-a face”, a spus el.

„Şi de aceea se exercită presiune asupra Ucrainei, da. Şi de aceea luptăm astfel. Şi demonstrăm adevăruri care par a fi evidente de mult timp, că după ocuparea Crimeei, capturarea unei părţi din Doneţk şi Luhansk, invazia pe scară largă din 24 februarie, după Buceaa, Mariupol, Olenivka şi tot ceea ce face Kremlinul în tot acest timp, a le crede pe cuvânt este pur şi simplu o condamnare. Condamnarea securităţii internaţionale comune. Şi a fiecărui lider care trebuie pur şi simplu să-şi apere poporul”, a continuat liderul ucrainean, părând să se refere la dificultăţile pe care le-a avut în convingerea lui Donald Trump.

„Au fost ascultate argumentele noastre? Sperăm din tot sufletul. Au fost de acord cu noi? Nu în totalitate. Deocamdată. Şi tocmai de aceea vorbim deocamdată despre 90%, şi nu despre 100% din pregătirea acordului de pace”, a precizat Zelenski.

Ucraina vrea garanții de securitate ratificate de parlamentele statelor aliate

Referindu-se la garanţiile de securitate, Zelenski a spus că acestea trebuie ratificate de Congresul Statelor Unite, de parlamentele europene, de toţi partenerii.

„Documentul de la Budapesta nu este acceptabil pentru Ucraina. Ucraina nu are nevoie de capcana minuţios elaborată de la Minsk. Semnăturile sub acorduri slabe nu fac decât să alimenteze războiul. Semnătura mea va fi sub un acord puternic. Şi tocmai despre asta este vorba acum la fiecare întâlnire, fiecare telefon, fiecare decizie. Pentru a asigura tuturor o pace puternică. Nu pentru o zi, o săptămână sau două luni – pace pentru ani de zile. Şi numai atunci va fi cu adevărat un succes. Al Ucrainei, al Americii, al Europei, de fapt al fiecărui popor care vrea să trăiască, nu să lupte”, a spus Zelenski, precizând că i-a spus asta preşedintelui Trump.

Disputa cu Trump

El s-a referit şi la momentul lor de disensiune publică din februarie, care se putea încheia „cu o furtună pentru noi toţi”, după cum a afirmat Zelenski.

„I-am spus asta preşedintelui Trump. I-am spus-o în timpul primei întâlniri, când totul putea să se termine cu o furtună pentru noi toţi, şi în timpul recentei întâlniri, care ne dă speranţă tuturor. Că pacea este aproape, că este… mai posibilă ca niciodată. Şi că suntem capabili să o asigurăm împreună”, a declarat Zelenski.

Preşedintele ucrainean a vorbit deschis despre dificultăţile din relaţia cu administraţia Trump:

„Şi voi spune sincer: nu a fost deloc uşor să se ajungă la o astfel de schimbare de nivel în relaţiile dintre Ucraina şi Statele Unite. De la prima întâlnire în Biroul Oval şi toate „punctele sensibile” din cadrul acesteia până la discuţia de la Mar-a-Lago, care a demonstrat faptul că fără Ucraina nu se poate realiza nimic, Ucraina şi-a apărat dreptul la vot, iar toată lumea vede că Ucraina se respectă pe sine, şi de aceea ne respectă pe noi, respectă Ucraina. Şi cea mai evidentă dovadă a acestui lucru sunt cele şapte întâlniri pe care le-am avut anul acesta cu preşedintele Americii. Şi indiferent în ce parte a lumii ne-am întâlnit: Washington, New York, Haga, Vatican – preşedintele SUA menţionează întotdeauna poporul nostru, vorbeşte despre cât de curajoşi sunt ucrainienii”.

El le-a spus compatrioţilor că este mândru că Ucraina a rezistat agresiunii ruse şi, mai mult, acum „ajunge la orice obiectiv militar inamic şi rafinărie de petrol, întoarce războiul în Rusia, învaţă militarii NATO ce sunt dronele moderne (…) şi îl obligă pe Putin să mintă că a cucerit de trei ori Kupiansk şi a doborât drone lângă reşedinţa sa cu propriile mâini”.

„Nu toată Europa înțelege”

Zelenski a părut să aibă nemulţumiri şi faţă de unii lideri europeni şi a subliniat rolul important al sancţiunilor coordonate.

„Mulţumesc fiecărui lider care susţine Ucraina (…), care înţelege cel mai important lucru: astăzi există doar două variante şi doar două – fie lumea va opri războiul Rusiei, fie Rusia va atrage lumea în războiul său. Şi este şocant – şocant că, după atâtea războaie, după patru ani de astfel de război, războiul din Ucraina, în Europa, din păcate, trebuie să explicăm acest lucru multora. Explicăm, repetăm. Şi chiar şi liderii se schimbă, iar întrebările rămân aceleaşi”, a spus Zelenski.

El a enumar câteva dintre acestea: „Este capabilă America să oprească agresorul foarte repede şi cu hotărâre? Cu siguranţă. Ne-am dori asta? Foarte mult. Şi când este posibil? Întotdeauna. Şi când aveţi nevoie de asta? Chiar ieri aveam nevoie de asta. Şi în 2026 este posibil. Există sancţiuni – suntem recunoscători. Sancţiunile afectează Rusia, dar numai o strânsoare mortală va funcţiona. Petrolul rusesc este deja mai ieftin, dar petrolierele lor trebuie să se oprească complet pentru ca războiul să înceteze. Fabricile ruseşti deja încetinesc, dar trebuie să se oprească pentru ca ocupantul să nu mai avanseze. Iar Tomahawk-urile din mâinile ucrainene ar dovedi de fapt un singur lucru: pacea nu are alternativă. Şi pacea trebuie să existe. Şi sprijinul. Şi trebuie să existe un acord puternic. Şi atunci totul va funcţiona”.

„Înţelege Europa acest lucru? Da. Înţelege toată Europa acest lucru? Nu. Şi nu vreau ca această înţelegere să ajungă la toată Europa într-o zi, la ora patru dimineaţa, aşa cum s-a întâmplat în Ucraina. Nu vreau ca această înţelegere să fie adusă tuturor europenilor de tehnologia cu litera „Z” pe străzile lor. Şi când Putin spune: „Nu avem de gând să vă atacăm”, acesta este primul semnal unde vor merge tancurile şi dronele sale”, a punctat Zelenski.