Zelenski indică o problemă în mijlocul disputei privind Groenlanda: „Sunt îngrijorat”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Kiev, pe 16 ianuarie 2026, înaintea unei întâlniri cu președintele ceh Petr Pavel. FOTO: Aleksandr Gusev/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

În timp ce liderii europeni încearcă să găsească o soluție eficientă pentru a răspunde la ultimele amenințări ale SUA privind preluarea Groenlandei, războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă neabătut, un atac aerian nocturn provocând întreruperi pe scară largă ale alimentării cu energie electrică, apă și încălzire, inclusiv în capitala ucraineană Kiev.

În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat marți „îngrijorat” de pierderea atenției internaționale asupra conflictului din Ucraina din cauza disputei provocate de intențiile președintelui american, Donald Trump, cu privire la anexarea insulei arctice, scriu AFP, CNN și Reuters.

„Sunt îngrijorat de orice distragere a atenției în plin conflict pe scară largă”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor, într-un mesaj audio adăugând însă că disputa privind teritoriul autonom danez și războiul din Ucraina nu ar trebui considerate subiecte „interșarjabile”.

Zelenski a reamintit că țara lui se confruntă cu „un război pe scară largă. Avem un agresor specific, victime specifice”.

Invadarea Ucrainei de către Rusia, lansată în 2022, este cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial. Aproape jumătate din capitala Kiev a rămas din nou fără încălzire marți, în condiții de temperaturi de îngheț, după o nouă serie de bombardamente nocturne rusești.

Liderul ucrainean a cerut, de asemenea, Washingtonului să rezolve prin negocieri disputa privind Groenlanda, care amenință înțelegerea cu aliații europeni membri ai NATO. „Vreau cu adevărat ca Statele Unite să asculte Europa, să o asculte cu adevărat într-un format diplomatic”, a afirmat Zelenski, pe măsură ce condamnările din partea liderilor europeni și a apărătorilor drepturilor omului față de amenințările lui Trump de a prelua Groenlanda devin tot mai puternice.

„Cred că asta se va întâmpla și sunt convins că nu vor exista amenințări majore”, a adăugat președintele ucrainean.

„În ceea ce privește Groenlanda, aș dori să subliniez încă o dată că respectăm, și eu personal am un mare respect, pentru Danemarca și respectăm suveranitatea și integritatea teritorială a acesteia”, a mai spus Zelenski în mesajul audio adresat jurnaliștilor.

Zelenski a reiterat apelurile pentru sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, consolidarea apărării aeriene și garanții de securitate din partea Casei Albe – adăugând că, până în prezent, SUA „nu au avut puterea de a-l opri pe Putin”.

„Voi fi sincer. Trebuie să supraviețuim. Luptăm pentru independența noastră, pentru libertatea noastră, pentru însăși existența noastră. În această luptă, avem nevoie de tot ajutorul pe care îl putem obține”, a adăugat președintele ucrainean.

„Poate America să facă mai mult? Da, poate. Și noi ne dorim cu adevărat acest lucru. Și credem că americanii sunt capabili să o facă”, a spus Zelenski.

Președintele american insistă de câteva săptămâni că dorește să transforme Groenlanda, insulă autonomă aparținând Danemarcei, într-un teritoriu american, declanșând o gravă criză diplomatică cu europenii.

Donald Trump amenință, de asemenea, mai multe țări europene, care se opun ambițiilor lui cu privire la insula arctică bogată în resurse și situată strategic, cu noi taxe vamale, ceea ce face să apară temeri legate de izbucnirea unui nou război comercial.

Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat în weekend că discuțiile cu oficialii americani privind încheierea războiului vor continua la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Umerov a afirmat că discuțiile de două zile din Florida cu echipa americană, din care au făcut parte emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, s-au concentrat pe garanțiile de securitate și pe un plan de redresare postbelică pentru Ucraina.

Cu toate acestea, Rusia a rămas fermă până acum pe pozițiile sale maximaliste și nu a dat niciun semn că ar accepta vreun acord fără ca întreaga regiune Donbas din Ucraina să fie cedată.

Mai mult, Zelenski a declarat marți că va călători la Davos numai dacă documentele privind garanțiile de securitate ale SUA și planul de redresare vor fi gata pentru a fi semnate acolo.